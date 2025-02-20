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اقتصاد

«المركزي» يحصد جائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025»

«المركزي» يحصد جائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025»
21 فبراير 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جائزة «أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025» من فئة الـ500 درهم في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 
جاء الإعلان عن الجائزة، خلال مؤتمر «الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» (High Security Printing EMEA) الذي عُقد في مدينة بازل السويسرية، مطلع شهر فبراير عام 2025، حيث تتميز الورقة النقدية من فئة الـ 500 درهم بتصميم يعكس مسيرة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، ويجسد التزام المصرف المركزي الراسخ بتعزيز الحلول المستدامة في القطاع المالي.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمصرف المركزي في إطار حرصه على استخدام أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المتطورة في تصميم الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ500 درهم، والتي تتميز بتصاميم ثلاثية الأبعاد وميزات أمنية متطورة وتقنيات حديثة. 
وقال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، ورئيس مجلس إدارة شركة عُمُلات للطباعة الأمنية: يُعد فوز مصرف الإمارات المركزي بجائزة أفضل إصدار لورقة نقدية لعام 2025 للورقة النقدية من فئة الـ500 درهم بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتعزيز الاستدامة وترسيخ الابتكار.

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