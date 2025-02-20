«ألفا داتا» تحدّد النطاق السعري لأسهمها وتعلن بدء فترة الاكتتاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ألفا داتا، والشركات التابعة لها، أمس عن تحديد النطاق السعري لأسهمها، وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتم تحديد نطاق السعر بين 1.45 و1.50 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج سوف تتراوح بين 1.45 مليار درهم (395 مليون دولار) و1.50 مليار درهم (408 ملايين دولار).

وتم طرح عدد 400 مليون سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 0.03 درهم لكل سهم، وهو ما يمثل نسبة 40% من رأسمال الشركة المصدر «أسهم الطرح» للاكتتاب العام، وتستهدف المجموعة توزيع 130 مليون درهم من صافي الأرباح المتوقعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بمعدل توزيعات أرباح يتراوح بين 9% و8.7% بافتراض نطاق سعر السهم المذكور أعلاه.

وجميع الأسهم المطروحة هي من قبل المساهمين الحاليين في الشركة وهما شركة بن حمودة، وشركة ألعبيني للاستثمار «المساهمون البائعون»، والذين يحتفظون بالحق في تعديل حجم الطرح، وحجم أي شريحة في أي وقت من الأوقات قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، وبموجب القوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.