«أبوظبي للاستثمار» يدعم الخطط التوسعية لـ«فوسون إنترناشيونال» بالمنطقة



شنغهاي، أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع «فوسون إنترناشيونال المحدودة»، المجموعة الاستثمارية العالمية القائمة على الابتكار، والمدرجة في بورصة هونج كونج، بهدف تعزيز وتوسيع أعمال الشركات التابعة لمجموعة «فوسون إنترناشيونال» في أبوظبي والمنطقة.

وستساهم الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها في منتدى أبوظبي للاستثمار بشنغهاي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.

وبموجب الشراكة، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم اللازم لمجموعة «فوسون» بما يمكّنها من تعزيز علاقاتها الاستراتيجية والقيام باستثمارات مدروسة، والذي يدعم خططها لتوسيع أعمالها في أبوظبي والمنطقة، وتقديم خدماتها في مجالات إدارة الثروات والتقنيات المالية والعقارات السكنية الفاخرة والرعاية الصحية.

وتُعد «فوسون إنترناشيونال»، مجموعة استثمارية عالمية حققت إيرادات قدرها 97.84 مليار يوان (حوالي 13.4 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024، ويعمل بها أكثر من 110 آلاف موظف حول العالم، وتنشط المجموعة في مجالات الأدوية والرعاية الصحية والسياحة والتأمين والخدمات المالية والتصنيع الذكي.

ومن خلال اختيارها لأبوظبي مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تهدف «فوسون» إلى الاستفادة من المنظومة الشاملة والحيوية للإمارة، باعتبارها مركزاً مهمة ووجهة مفضلة للمستثمرين من حول العالم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تواصل أبوظبي استقطاب الشركات العالمية الرائدة، مما يعزّز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي، وتؤكد شراكتنا مع «فوسون إنترناشيونال» التزامنا بتعزيز الاستثمارات المؤثرة، التي تدفع عجلة الابتكار وتسهم في تسريع التحول الاقتصادي في أبوظبي، وباعتبارها واحدة من أكثر الشركات التجارية المؤثرة في الصين، فإن دخول «فوسون» إلى أبوظبي سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز رؤية الإمارة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وبالإضافة إلى تأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، ستتعاون «فوسون» مع مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب المستثمرين العالميين وأصحاب الثروات والشركات العائلية، ودعم تطوير المجمّعات الاقتصادية الاستراتيجية في إمارة أبوظبي.

ومن جهته، قال ويلسون جين، نائب الرئيس الأول لمجموعة «فوسون إنترناشيونال»: تتميز أبوظبي بموقعها الاستراتيجي وبيئة أعمالها الملائمة وإطارها التنظيمي عالمي المستوى، ما يجعلها الموقع المثالي لتنفيذ المرحلة التالية من خطة «فوسون» للنمو دولياً، وتوسيع نطاق أعمال الشركات التابعة لها، وستتيح لنا هذه الشراكة توسيع نطاق أنشطتنا وجذب مستثمرين جدد من الدرجة الأولى والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة.

وتعزز هذه الاتفاقية مكانة أبوظبي كبوابة رئيسية للشركات الصينية والمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى الاستفادة من فرص النمو في المنطقة، ومن خلال الالتزام المشترك بدفع جهود الابتكار والاستثمار، يهدف مكتب أبوظبي للاستثمار و«فوسون» إلى تحقيق تأثير اقتصادي مستدام والاستفادة من فرص النمو على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.