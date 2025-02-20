مطار الشارقة يشارك في معرض الشحن الجوي بكينيا



الشارقة (الاتحاد)

تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض الشحن الجوي – أفريقيا (Air Cargo Africa) والذي انطلق أمس الأول في العاصمة الكينية نيروبي وتستمر أعماله حتى 21 من فبراير الجاري بمشاركة كبرى المطارات العالمية وأبرز شركات الطيران والشحن الجوي، إلى جانب خبراء ومختصين من شركات ومؤسسات دولية في قطاع الطيران الجوي وخدمات الشحن الجوي.

وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن الهيئة تحرص على تسجيل حضورها القوي والفاعل في أهم الأحداث الإقليمية والعالمية التي تناقش وتستعرض أحدث القضايا المرتبطة بقطاع الشحن الجوي وأفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال، والتي تمثل فرصة مهمة لتوثيق الشراكات الاستراتيجية القائمة بين المطارات العالمية والشركات العاملة في قطاعي الطيران والشحن الجوي والعمل على تفعيل هذه الشراكات بشكل أكبر وبما يعزز الخدمات في مطار الشارقة ويساعد على استيعاب حركة الشحن الجوي المتنامية وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع، وإطلاق شراكات جديدة بما يحقق الأهداف المشتركة، فضلاً عن الاطلاع على الحلول والتقنيات المتقدمة فيما يتعلق بتطوير سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية على مستوى القارة الأفريقية والعالم.

وأضاف أن المشاركة في هذا المعرض تعد منصة مثالية للتواصل عن قرب وعقد اجتماعات تنسيقية ثنائية مع الخبراء وصنّاع القرار في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف والرؤى حول مستقبل النقل الجوي ودوره في دعم التجارة العالمية، فضلًا عن تعريف المشاركين والزوار بمنظومة الحلول والخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الشارقة في قطاعات الطيران والشحن الجوي، واستعراض التطورات الحالية والمستقبلية في مرافق المطار ولا سيما مركز الشحن الجوي.