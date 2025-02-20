تعاون بين«هيجون» الصينية و«أبوظبي للاستثمار» لتشجيع الاستثمار الصيني بالإمارة

شنغهاي، أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع مجموعة هيجون الصينية، بهدف تعزيز الاستثمارات الصينية في أبوظبي، وتمهيد الطريق أمام الشركات الصينية للتوسع نحو منظومة الأعمال المزدهرة في الإمارة، وذلك خلال انعقاد فعاليات «منتدى أبوظبي للاستثمار» في شنغهاي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل مجموعة هيجون، التي تشرف على أنشطة استشارية ورأسمالية تحت مظلة «هيجون كابيتال»، وتدير أصولًا تزيد قيمتها على 2 مليار دولار، على الترويج لأبوظبي كوجهة استثمارية مفضلة والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة ضمن شبكتها التي تضم أكثر من 2000 شركة مدرجة في البورصة ومؤسسات خاصة رائدة في الصين. بدوره سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم للشركات الصينية لتأسيس أعمالها ودعم تنميتها من أبوظبي. كما سيستضيف مكتب أبوظبي للاستثمار وفوداً رفيعة المستوى تضم أبرز الشركات الصينية، والمشاركة في المنتديات الاستثمارية الرائدة التي تنظمها مجموعة هيجون في جميع أنحاء الصين، لتعزيز التواصل المباشر مع كبار قادة الأعمال وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة.

ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني بما يدعم مساعيه لاستقطاب الاستثمارات العالمية، وتعزيز الابتكار، ودفع جهود التنويع الاقتصادي بما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مفضلة للشركات الصينية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في المنطقة والعالم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: ستسهم هذه الاتفاقية مع مجموعة هيجون في تعزيز شراكتنا الاقتصادية القوية مع الصين، واستقطاب المزيد من الشركات الصينية التي ترغب في تطوير وتوسيع نطاق أعمالها حول العالم، وتوفر أبوظبي البنية التحتية عالمية المستوى لهذه الشركات، وسياسة داعمة للمستثمرين، وموقع جغرافي متميز، وشبكة علاقات عالمية، حيث تعد الإمارة المنصة الأمثل للمستثمرين الصينيين للنمو والتوسع والنجاح.

ومن جهته، قال الدكتور مينغفو وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هيجون: «من خلال الدعم الذي يوفره مكتب أبوظبي للاستثمار، ستحظى الشركات الصينية بفرصة استثنائية للتوسع في أسواق منطقة الشرق الأوسط». ومعاً، سنعمل على إنشاء قنوات الاستثمار المباشر بما يلبي تطلعات الشركات الصينية التي تمتلك خططاً طموحة للنمو والتوسع، كما نهدف من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات وإمكانات مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين المستثمرين الصينيين من تطوير نشاطاتهم في أبوظبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.

وستسهم الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة هيجون في استقطاب الشركات الصينية المبتكرة إلى أبوظبي، بما يدعم رؤية الإمارة وجهودها في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي.

ويسهم منتدى أبوظبي للاستثمار في تعزيز هذه الرؤية، حيث يوفر منصة لقادة الأعمال الصينيين والمستثمرين والشركات العائلية وأصحاب الثروات، للتواصل والتعاون وفتح آفاق الاستثمار في أبوظبي.