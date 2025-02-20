584.4 مليون درهم أرباح «تاكسي دبي» في 2024

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تاكسي دبي، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 584.4 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، بزيادة 19% مقارنة بالعام السابق، مع تسجيل هامش ربح 27%، ما يعكس الأداء القوي للشركة في ظل الطلب المتزايد على خدمات النقل في الإمارة.

وشهدت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 12% مقارنة بعام 2023 لتصل إلى 2.2 مليار درهم، مدفوعة بالأداء الإيجابي في جميع قطاعات الأعمال، حيث ارتفعت إيرادات قطاع مركبات الأجرة بنسبة 12% إلى 1.92 مليار درهم بفضل الزيادة في عدد الرحلات وتوسيع حجم الأسطول.

كما سجل قطاع الليموزين نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 124.5 مليون درهم، فيما ارتفع قطاع الحافلات بنسبة 11% إلى 119.2 مليون درهم، مدعوماً بإضافة عقود جديدة.

وذكرت الشركة أن إجمالي عدد الرحلات المنجزة خلال العام بلغ 49 مليون رحلة، بزيادة 6% مقارنة بالعام السابق، كما تم تعزيز الأسطول التشغيلي بإضافة 744 مركبة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5,960 مركبة، فيما ارتفعت الحصة السوقية لمركبات الأجرة التابعة للشركة إلى 47%.

وشهد قطاع دراجات التوصيل نمواً قوياً، حيث زادت الإيرادات بمقدار 2.3 مرة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بتوسيع الشراكات مع شركات التوصيل، في حين عززت الشركة استثماراتها في المركبات الصديقة للبيئة، لترتفع نسبة المركبات الهجينة والكهربائية إلى 85% من إجمالي الأسطول.

وعلى الرغم من الأداء التشغيلي القوي، سجل صافي الربح انخفاضاً بنسبة 4% إلى 331.3 مليون درهم، نتيجة فرض ضريبة الشركات في الإمارات وارتفاع تكاليف الفائدة، إلا أن الأرباح المعدلة قبل الضريبة والفوائد سجلت نمواً بنسبة 18%.

وأوصى مجلس إدارة تاكسي دبي بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 122.3 مليون درهم عن النصف الثاني من 2024، بواقع 4.89 فلس للسهم الواحد، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية إلى 281.6 مليون درهم، وفق سياسة توزيع 85% من صافي الأرباح، مع توقع توزيع الأرباح النهائية في أبريل 2025 بعد موافقة الجمعية العمومية.

وأكد عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تاكسي دبي تواصل الاستثمار في تطوير خدماتها الرقمية وتعزيز حلول التنقل الذكي لدعم استراتيجيات دبي للتنقل الحضري، مشيراً إلى أن الشراكة الحصرية مع منصة بولت عززت مكانة الشركة في خدمات الحجز الإلكتروني، حيث تم تنفيذ مليون رحلة عبر المنصة خلال أسابيع قليلة من إطلاق الخدمة في ديسمبر.