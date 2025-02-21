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اقتصاد

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن

الذهب
21 فبراير 2025 08:16

شهدت أسعار الذهب تغيرا طفيفا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط ترامب للرسوم الجمركية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2941.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو اثنين بالمئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار أمس الخميس.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 32.93 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 976.42 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 981.29 دولار.

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المصدر: وكالات
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