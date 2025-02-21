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الدولار يتجه لخسارة أسبوعية ثالثة

الدولار
21 فبراير 2025 11:59

يتجه الدولار لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، كما تراجع الين اليوم الجمعة عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر على خلفية قفزة سجلها التضخم في اليابان.
واخترق الين مستوى المقاومة البالغ 150 مقابل الدولار الليلة الماضية وواصل الارتفاع إلى 149.285 مقابل الدولار، كما شهدت السندات الحكومية اليابانية عمليات بيع بعد أن سجل التضخم الأساسي أعلى مستوى في 19 شهرا في يناير مما أثار توقعات برفع أسعار الفائدة.
وتكبد الدولار خسائر واسعة وسط تحسب لحرب تجارية.وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية 10 بالمئة على البضائع الصينية وأعلن عن خطط لإعادة فرض رسوم على الصلب والألمنيوم، لكنه علق رسوما كان يهدد بفرضها على كندا والمكسيك.
ولامس مؤشر الدولار أمس الخميس أدنى مستوى له في عام 2025 عند 106.29. ووصل في أحدث التداولات إلى 106.50 نقطة.

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المصدر: وكالات
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