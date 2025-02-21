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اقتصاد

«الإمارات للشحن الجوي» تحصد جائزة أفضل ناقلة دولية

«الإمارات للشحن الجوي» تحصد جائزة أفضل ناقلة دولية
22 فبراير 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

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حصدت «الإمارات للشحن الجوي» جائزة أفضل ناقلة شحن دولية للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «ستات تايمز إنترناشيونال» للتميّز في قطاع الشحن الجوي.
وتسلم الجائزة، أعضاء فريق الإمارات للشحن الجوي، دينيس ليستر، نائب رئيس أول للمنتجات والابتكار، وخالد الهنائي، نائب رئيس الشحن التجاري لأفريقيا ودولة الإمارات والشرق الأوسط، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في نيروبي، على هامش مؤتمر ومعرض الشحن الجوي في أفريقيا 2025.
وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إنه منذ نحو أربعة عقود، ساهمت الناقلة في دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية لأكثر من 145 وجهة عبر القارات الست، وربطت الشركات بمورديها وعملائها في جميع أنحاء العالم.

الإمارات للشحن الجوي
الشحن الجوي
الإمارات
شركة الإمارات للشحن الجوي
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