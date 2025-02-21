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«دبي البحرية» تطلق مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي

«دبي البحرية» تطلق مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي
22 فبراير 2025 01:08

دبي (الاتحاد)

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دشنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع 3 من شركائها الاستراتيجيين مشروع توسعة تغطية شبكات الاتصالات في مياه دبي خلال فعاليات معرض دبي العالمي للقوارب 2025، وذلك بحضور سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، حيث يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المناطق الساحلية والجزر الصناعية، بما يواكب التطور المستمر للقطاع البحري في الإمارة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام سلطة دبي البحرية بتطوير بيئة بحرية متكاملة ومستدامة، حيث ستسهم التغطية الموسعة لشبكات الاتصالات في تحقيق أهداف استراتيجية عدة، تشمل تحسين كفاءة الاتصال البحري وتوفير شبكات اتصال متقدمة تدعم العمليات الملاحية وتضمن تواصلاً سلساً بين السفن والمنشآت البحرية، علاوةً على دعم قدرات الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ البحرية من خلال تمكين الاتصال الفوري بفرق الإنقاذ والجهات المعنية.
وأفاد الشيخ سعيد أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى في المرحلة الأولى للمشروع وهي الانتهاء من اختبار طرق بحرية محددة للكشف عن تغطية الشبكات وتحسينها وجاري العمل على الخطوات اللاحقة والمراحل المقبلة بالتعاون والتنسيق مع شركاء المشروع.
وأوضح المدير التنفيذي للسلطة أن هذا المشروع يعكس التزام دبي بترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في الابتكار البحري.

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مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
معرض دبي العالمي للقوارب
معرض دبي للقوارب
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