«أغذية» توسع حضورها العالمي في 67 سوقاً

دبي (الاتحاد)

اختتمت مجموعة «أغذية»، مشاركتها في النسخة الثلاثين من معرض الخليج للأغذية «جلفود 2025»، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير، والتي شهدت إطلاق منتجين جديدين تحت علامة «المطاحن الكبرى»، وهما «دقيق الاستخدامات المتعددة»، الذي يلبي مختلف احتياجات الخبز، و«دقيق القمح الكامل متعدد الحبوب»، المصنوع من تسعة أنواع من الحبوب لدعم أنماط الحياة الصحية.

ومع اتساع نطاق حضورها العالمي، ليشمل 67 سوقاً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والأميركتين، استعرضت المجموعة محفظتها المتنوعة التي تضم أكثر من 35 علامة تجارية، والتي تستقطب المستهلكين الباحثين عن الابتكار والجودة.

وأعلنت المجموعة عن شراكة استراتيجية مع شركة «Reliance Consumer Products»، لتصبح مجموعة «أغذية» الموزع الحصري في دولة الإمارات لمنتجات «كامبا كولا» الهندية، حيث تعزز هذه الشراكة محفظة المجموعة المتنوعة في قطاع المشروبات، وترسخ مكانتها الريادية في السوق، وتسعى إلى إعادة تقديم «كامبا كولا» لجيل جديد من المستهلكين في الإمارات.

وقال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، إن قطاع الأغذية يشهد تحولات جوهرية بسبب تغير عادات المستهلكين والواقع الجديد للأسواق، مؤكداً على جاهزيتهم للتميز في هذه التغيرات برؤية واضحة، حيث تواصل «أغذية» تبني علامات تجارية قادرة على الصمود، وتخلق قيمة عبر شراكات استراتيجية.