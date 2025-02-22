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اقتصاد

«غرفة عجمان» وجمعية الأفكار البريطانية تبحثان التعاون في الابتكار

خلال اللقاء (وام)
23 فبراير 2025 01:07

عجمان (وام)

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بحثت غرفة عجمان وجمعية الأفكار البريطانية، سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الابتكار وأفضل الممارسات في منظومة الابتكار العالمي؛ وذلك بهدف تطوير وتعزيز استراتيجية الابتكار في الغرفة، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تبني حلول الابتكار وإدارة الأفكار لتنمية الأعمال وزيادة الإنتاجية.
 حضر اللقاء، الذي عقد في مركز ثرا لريادة الأعمال، وضمن فعاليات شهر الابتكار، فيصل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وليلى السعدي مدير إدارة البرامج والابتكار، وريم سيف المهيري، رئيس قسم التميز والريادة في غرفة عجمان، ومن جانب جمعية الأفكار البريطانية زينه كوكس مدير العمليات في الجمعية.
 وقال فيصل خوري، إن تخصيص دولة الإمارات شهر فبراير من كل عام للابتكار، يجسد توجيهات قيادتها في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة، الأمر الذي يعزز مكانتها الريادية عالمياً، لافتاً إلى أن الغرفة قطعت شوطاً في ترسيخ ثقافة إدارة الأفكار والابتكار لدى موظفيها وأعضائها، من خلال برنامج «فكرتي»، والذي يوفر منصة لجمع الأفكار المبتكرة دعماً لتحقيق رؤية وأهداف الغرفة وتطوير وتحسين الخدمات والمبادرات وجذب الاستثمارات.
واستعراض الاجتماع خدمات جمعية الأفكار البريطانية، وبرامجها المتخصصة في تعزيز الابتكار المؤسسي وآليات تشجيع الموظفين على مشاركة أفكارهم المبتكرة، وتطوير بيئات عمل محفزة على الإبداع.

غرفة عجمان
عجمان
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بريطانيا
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