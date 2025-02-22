الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: 81% حصة الإمارات من محفظة مشاريع «إن إم دي سي»

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت قيمة محفظة مشاريع مجموعة «إن إم دي سي» %81 من داخل الإمارات و%19 من خارجها بنهاية السنة المالية 2024، مدعومة بمجموعة متنوعة من المشاريع القوية في قطاعي الطاقة والتجريف البحري، بحسب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال زغلول لـ «الاتحاد»: إن هذا النمو يعكس التزام المجموعة بتوسيع نطاق أعمالها، والاستفادة من الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية.

وأكد أن مجموعة «إن إم دي سي» ترسخ مكانتها في السوق المحلية بأبوظبي من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز من البنية التحتية لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبلغت الإيرادات من العمليات داخل الإمارات نسبة 76% وخارجها بنسبة 24% وفي خطوة تعكس دورها المحوري في دعم تطوير قطاع الغاز في الإمارة، حصلت المجموعة على عقد تتجاوز قيمته 200 مليون دولار من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»؛ بهدف تنفيذ أعمال التجريف البحري الرئيسية في مشروع تطوير الغاز الطبيعي المسال.

أسواق خارجية

أضاف أن مجموعة «إن إم دي سي» تواصل تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، عبر مشاريع استراتيجية تعكس توسعها العالمي في قطاعات الطاقة والتجريف البحري، ففي المملكة العربية السعودية، افتتحت المجموعة، من خلال شركتها التابعة «إن إم دي سي إنيرجي»، منشأة تصنيع متقدمة في رأس الخير، تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة، بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنوياً.

ويهدف هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 200 مليون درهم، إلى توفير مرافق تصنيع بحرية متطورة، إلى جانب تجميع وتصنيع الوحدات الأساسية على اليابسة قبل نقلها إلى مواقع التركيب النهائية، مع التركيز على تحقيق الكفاءة والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن المجموعة وسعت نطاق عملياتها في أسواق شرق وجنوب شرق آسيا، حيث أبرمت اتفاقية مبدئية مع مجموعة «فينجروب» الفيتنامية لتنفيذ مشاريع كبيرة لحماية السواحل، وفي قطاع الطاقة المتجددة، واصلت المجموعة نجاحاتها، عبر مشاركتها في تطوير مزرعة «يونلين» لطاقة الرياح البحرية في تايوان، في خطوة أسهمت في تعزيز محفظة مشاريعها في هذا المجال الحيوي.

وفي خطوة أخرى تؤكد ريادتها، حصلت «إن إم دي سي إنيرجي» على عقد هام من «شركة تايوان للطاقة» (Taipower)، لتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة «تونغ شياو للطاقة». يشمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.136 مليار دولار، تصميم وبناء وتركيب خطوط أنابيب بحرية بطول 111 كم على أعماق تتراوح بين 10 و55 متراً، تمتد بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان.

عقود جديدة

وأشار إلى أنه في يونيو الماضي، فازت «إن إم دي سي إنيرجي»، بالتعاون مع «تكنيب إنرجيز»، بعقد بقيمة 5.5 مليار دولار من قبل مشروع «نمو» للغاز الطبيعي المسال، حيث تمتلك «إن إم دي سي إنيرجي» حصة تبلغ 20% من المشروع، مؤكدة بذلك مساهمتها في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة. وأوضح أن «إن إم دي سي دريدجينج آند مارين» تستعد للبدء في مشروع بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار، ضمن منظومة «تعزيز» العالمية لمشاريع الكيماويات الصناعية والصناعات البتروكيماوية التحويلية، وسيشمل المشروع تقديم الدعم في أعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لإنشاء ميناء الكيماويات المخصص، الذي سيسهم عند اكتماله في تسهيل تصدير المواد الكيميائية والوقود الانتقالي، وتعزيز الربط التشغيلي بالأسواق الإقليمية والعالمية، وضمان سهولة الوصول إلى الإمدادات المستوردة.

وفي إطار التزامها بدعم قطاع الغاز في الدولة، حصلت «إن إم دي سي إنيرجي» على عقد بقيمة 254.6 مليون دولار من «أدنوك للغاز» لتنفيذ الحزمة السادسة من مشروع «استدامة»، الذي يشمل الأعمال الهندسية والمقاولات لإنشاء خط أنابيب جديد والمرافق المرتبطة به لنقل غاز المبيعات. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج «استدامة» التابع لأدنوك للغاز، الذي يهدف إلى توسيع شبكة أنابيب الغاز الطبيعي لتتجاوز 3500 كيلومتر، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على نقل كميات أكبر من الغاز إلى العملاء في الإمارات الشمالية، ويدعم النمو المستدام للبنية التحتية للطاقة في الدولة.

استثمارات تراكمية

قال زغلول: إن إجمالي النفقات الرأسمالية لمجموعة «إن إم دي سي» في عام 2024 بلغ نحو 2.2 مليار درهم، متوقعاً مضاعفة هذا الرقم خلال العام الحالي، في ظل خطط التوسع الطموحة التي تستهدف تعزيز التوسع في النفقات الرأسمالية والاستثمارات.

وأكد أن المجموعة تلتزم بتحقيق الاستدامة، وتعمل بشكل مستمر على دعم رؤية دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد الكربوني، وتُترجم هذه الجهود من خلال استثمارات استراتيجية في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تهدف إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة البيئية في مختلف عملياتها.

مبادرات التوطين

قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي»، إن المجموعة تحرص على رعاية المواهب الوطنية وتأهيل الكوادر الإماراتية القادرة على قيادة مستقبل القطاع، وذلك في إطار التزامها بدعم استراتيجية التوطين وتعزيز مشاركة الكفاءات المحلية في أحد أهم قطاعاتها الاستراتيجية، وقد أطلقت المجموعة في هذا الصدد برامج متخصصة أسهمت بشكل فعال في استقطاب وتطوير المواهب الإماراتية.

ونوه بأنه في عام 2024، بلغ عدد المواطنين الإماراتيين، ضمن كوادر المجموعة 607 موظفين، مسجلة نسبة توطين بلغت %10.2، ما يعكس نجاح جهودها في تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في تحقيق رؤية المجموعة وأهدافها التنموية.

معايير الاستدامة

قال المهندس ياسر زغلول إن المجموعة حصلت مؤخراً على التصنيف الممتاز AA من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI)، الأمر الذي يعكس مدى تقدمها في ترسيخ معايير الاستدامة ضمن جميع أنشطتها التشغيلية.

وتلعب «إن إم دي سي إنيرجي»، ذراع الطاقة التابعة للمجموعة، دوراً محورياً في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تركز على تطوير وبناء وصيانة مشاريع طاقة الرياح، فضلاً عن دعم تحول شركات الطاقة نحو مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.