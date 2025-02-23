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اقتصاد

%11.3 نمو معاملات تصديق الوثائق بـ«غرفة دبي»

%11.3 نمو معاملات تصديق الوثائق بـ«غرفة دبي»
24 فبراير 2025 02:25

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 23.752 وثيقة خلال 2024 بنمو بنسبة 11.3% مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال 2023.
وتقدم «الغرفة» 3 خدمات تصديق فرعية رئيسة هي: خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ64 فئة من الوثائق.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تقديم خدمات متكاملة بإجراءات مبسطة وفعالة لمجتمع الأعمال بما يسهم في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص، ومن ضمنها خدمة التصديق المقدمة إلكترونياً».

غرفة دبي
دبي
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