%11.3 نمو معاملات تصديق الوثائق بـ«غرفة دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أنها قامت بتصديق 23.752 وثيقة خلال 2024 بنمو بنسبة 11.3% مقارنة بعدد الوثائق المصدقة خلال 2023.

وتقدم «الغرفة» 3 خدمات تصديق فرعية رئيسة هي: خدمة التصديق على صحة التوقيع، وخدمة التصديق على مستندات طبق الأصل، وخدمة توثيق المستندات، وذلك لـ64 فئة من الوثائق.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تقديم خدمات متكاملة بإجراءات مبسطة وفعالة لمجتمع الأعمال بما يسهم في دعم نمو وتنافسية القطاع الخاص، ومن ضمنها خدمة التصديق المقدمة إلكترونياً».