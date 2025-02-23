الطلب على الطرح المُسوق لـ«أدنوك للغاز».. تصويت عالمي بالثقة

فاطمة النعيمي( الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»)

خلال الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، حصلت «أدنوك للغاز» على تصويت غير مسبوق بالثقة من أكبر المستثمرين حول العالم. مجموعة أدنوك دخلت التاريخ مالياً مرتين، حيث كانت المرة الأولى من خلال الطرح الــمُسوق الأول لشركة مدرجة في السوق بدولة الإمارات، وفي الثانية، نجاح الطرح بأن يكون الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث جمع 10.9 مليار درهم (2.84 مليار دولار).

وتجاوز الطلب على الطرح الثانوي أربعة أضعاف الـمتاح للشراء، أي أن الاكتتاب كان أكثر من 4.4 مرات ضعف قيمة الطرح. وبذلك تمكن المزيد من المستثمرين من شراء أسهم الشركة ليصبحوا جزءاً من رحلتنا، وفي الوقت نفسه رسم الطرح مساراً لإدراج أسهم الشركة في مؤشرات مالية عالمية رئيسية، مثل «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» و«فوتسي»، مما يعزز ملف الاستثمار للشركة عالمياً.

وتمثل «أدنوك للغاز» فرصة فريدة من نوعها لمن يرغب بالاستثمار في شركة وطنية تعتبر رائدة وأساسية في المساهمة بنمو الاقتصاد في الدولة. حيث تتشابك قصة نجاح الدولة على صعيد الاقتصاد بالغاز الذي نقوم بإمداده لتوفير الطاقة لقطاع الصناعة فيها.

وشكلت الأرباح القياسية للشركة لعام 2024 التي بلغت 5 مليارات دولار بزيادة قدرها 13% على أساس سنوي، أساساً قوياً لنجاح الطرح. وجاءت هذه النتائج بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي ما أدى إلى ارتفاع حجم المبيعات، وتحسن الأسعار. وقمنا في بداية هذا العام، بالإعلان عن صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 10 سنوات مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. كما سجلنا زيادة في الإيرادات المعدلة بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى 24.43 مليار دولار.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن الشركة تقدم فرص نمو كبيرة وتدفع أرباحاً جذابة، حيث بلغت توزيعات الأرباح المؤكدة لعام 2024 مبلغ 3.41 مليار دولار تم دفع نصفها في شهر سبتمبر من عام 2024 على أن يُدفع نصفها الآخر في أبريل من العام الجاري بعد موافقة الجمعية العمومية العادية. وتتوافق توزيعات الأرباح مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة التوزيعات بنسبة 5% سنوياً. وتعكس توزيعات الأرباح واستمرار الاستثمار في مشاريع النمو قوة التدفق النقدي الحر لدينا، حيث تجاوز ما التزمنا به على صعيد توزيعات الأرباح بأكثر من 1 مليار دولار.

وأما على صعيد الاستراتيجيات، فقد قمنا في نوفمبر 2024 بالإعلان عن مشاريع رئيسية تُعد ركائز أساسية لاستراتيجية الشركة وهي مشروع IGD-E2، ومشروع ميرام، ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، ومشروع تطوير الغاز الغني، ومشروع الغطاء الغازي في حقل باب، حيث ستساهم هذه المشاريع في تعزيز إمدادات الغاز المحلية ومعالجة الغاز وتلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال وتحسين الكفاءة بصورة عامة.

ومن خلال هذه المرحلة التالية من النمو، فإننا سنقوم بالتركيز على الاستثمار المستمر في خلق فرص العمل وتعزيز سلسلة التوريد في الدولة عبر دعم القيمة المحلية المضافة من خلال جميع عقودنا. كما ستُركز الشركة من خلال هذه الاستراتيجية على المساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع للدولة.

إن الالتزام الذي نُبديه على جميع مستويات أعمالنا من أجل نمو الشركة وإمداد اقتصاد الدولة بالغاز من بين أسباب عديدة يجعل أدنوك الغاز استثماراً جيداً حالياً وفي المستقبل كذلك.

*الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»