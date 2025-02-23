رئيس «بوينج» لـ «الاتحاد»: الإمارات من بين أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى، أن الإمارات تُعد من بين أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم.

وقال غاتا-أورا لـ «الاتحاد»، إن شركة بوينج قامت بتسليم 348 طائرة تجارية لعملائها حول العالم، خلال عام 2024، بما في ذلك 260 طائرة من طراز«بوينج 737 ماكس»، و51 طائرة من طراز«بوينج 787 دريملاينر»، و18 طائرة من طراز «بوينج 767»، و14 من طراز «بوينج 777».

وأضاف: «حصلنا على 279 طلباً صافياً جديداً، مما يعكس استمرار ثقة السوق في منتجاتنا، وحالياً، يبلغ إجمالي حجم الطلبات لدينا 521 مليار دولار، مع أكثر من 5500 طائرة تجارية قيد الطلب».

وقال: «تحتفظ منطقة الشرق الأوسط، بسجل طلبات قوي يشمل 800 طائرة تجارية، مما يعكس تنامي الطلب على الطيران التجاري في المنطقة».

وتوقع غاتا-أورا استقرار الإنتاج وزيادة عمليات التسليم، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على حركة الملاحة الجوية والاستثمار المستمر في قطاعي الطيران التجاري والدفاعي.

وأكد أن «بوينج» تتمتع بسجل طلب قويّ على المستويين العالمي والإقليمي، معرباً عن سعادته بالشراكة مع القوات المسلحة الإماراتية، عبر تزويدها بأحدث منصات الدفاع من «بوينج»، والتي تشمل طائرات «إيه إتش-64 أباتشي» و«سي إتش-47 شينوك» و«سي-17 غلوب ماستر 3».

وبين غاتا-أورا: «نواصل التركيز على تدعيم الصناعة المحلية في مجال الطيران والفضاء، وتوسيع شراكاتنا في مجال التقنيات المتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنمو الكفاءات المحلية، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في البحث والتطوير، وبرامج تنمية القوى العاملة، سنواصل دعم طموح الإمارات للمساهمة في تعزيز دورها بالريادة العالمية في مجالي الطيران والدفاع».

وقال: «يُعد مركز التميز للأنظمة غير المأهولة (UAS) التابع لشركة «إنسيتو»، والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2024 في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي، أحد أحدث وأهم الإنجازات التي أثمرتها شراكة (بوينج) مع دولة الإمارات، حيث تم تطويره بالتعاون مع «مجلس التوازن» وشركة «إنسيتو» التابعة لشركة بوينج».

وأضاف: «هذه المنشأة المتطورة خطوة هامة في توطين خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة الخاصة بالأنظمة الجوية غير المأهولة، إضافة إلى التدريب وتقديم الخدمات الأساسية للقوات المسلحة الإماراتية، حيث يسهم مركز التميز هذا في تعزيز القيمة المحلية من خلال تقليل الاعتماد على الخدمات الخارجية، مما يساعد على خفض التكاليف وتسريع إنجاز العمليات».

وأضاف: «تُساهم (بوينج) في تعزيز وخلق فرص عمل محلية جديدة، وذلك من خلال توطين سلسلة التوريد، والشراكة مع الصناعات المحلية، وتوفير أحدث تقنيات الأنظمة غير المأهولة، حيث تؤكد هذه المبادرات التزام (بوينج) بدعم رؤية الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجال الصناعات المتقدمة».

خدمات عالمية في الاستدامة والصيانة

قال كولجيت غاتا-أورا: «نقدم خدمات (بوينج) العالمية المتخصصة في الاستدامة والتحديث والتدريب والصيانة، والمصممة خصيصاً لدعم جهود التحديث الدفاعي، ورفع الجاهزية القتالية بمنطقة الشرق الأوسط».

وبين أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع «بوينج» ودولة الإمارات - والممتدة لأربعة عقود - تستند إلى رؤيةٍ مشتركة للابتكار والنمو الاقتصادي والريادة في قطاع الطيران والدفاع، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة مستقبلاً من خلال توسيع القدرات الصناعية، وتطوير التكنولوجيا، وتمكين الجيل القادم من الكفاءات الإماراتية.