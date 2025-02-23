42 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإيطاليا

رشا طبيلة (أبوظبي)

أهداف مشتركة تجمع الإمارات وإيطاليا، في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والصناعة والسياحة، وتؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، فإجمالي التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، باستثناء قطاع الخدمات، وصل إلى نحو 42 مليار درهم «11.41 مليار دولار أميركي» عام 2023، وارتفع بنسبة 160 % منذ عام 2010، حيث سجل 16.4 مليار درهم. وتسلط «زيارة دولة» التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إيطاليا، الضوء على عمق العلاقات بين البلدين، وتشير إلى بداية عهد جديد من الشراكة الاستراتيجية، كما تمهد إلى تعزيز التعاون في مجالات رئيسة، تشمل التجارة والاستثمار والثقافة والصحة والذكاء الاصطناعي والاستدامة، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون ليشمل دولاً أخرى.

بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفعت التجارة الثنائية غير النفطية في 2023 بنسبة 52% مقارنة بعام 2019، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في 2019 نحو 28.1 مليار درهم، في وقت بقيت التجارة غير النفطية على حالها عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث سجلت في 2022 نحو 41.8 مليار درهم

وتفصيلاً حول التبادل التجاري غير النفطي منذ عام 2010، سجل في عام 2011 نحو 26.6 مليار درهم، ليرتفع إلى 30.6 مليار درهم في 2012، و27.9 مليار درهم في 2013، و30 مليار درهم في 2014، و28.7 مليار درهم في 2015، و29.9 مليار درهم في 2016، و28.8 مليار درهم في 2017، و27.9 مليار درهم في 2018، و28.1 مليار درهم في 2019، ويقفز إلى 40.2 مليار درهم في 2020، و38.9 مليار درهم في 2021، و41.8 مليار درهم في 2022، وفقاً لبيانات الوزارة.

استثمارات

بالنسبة إلى الاستثمار، تشير بيانات FDI Markets إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى إيطاليا بلغ نحو298.6 مليون درهم (81.3 مليون دولار أميركي) بين عامي 2019 و2023، في حين ارتفع إجمالي التدفقات الاستثمارية الإيطالية إلى دولة الإمارات بنسبة 50% لتصل إلى نحو 1.9 مليار درهم (519.1 مليون دولار أميركي) في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 342.7 مليون دولار أميركي في الفترة بين 2018 إلى 2022، وتشمل قطاعات الاستثمار الرئيسة في إيطاليا المنتجات الاستهلاكية وأشباه الموصلات والنقل والتخزين والاتصالات والعقارات. واتخذت أكثر من 600 شركة إيطالية من الإمارات مقراً لها، ويوجد 9759 علامة تجارية إيطالية مسجلة في الدولة، وتفصيلاً حول أهم قطاعات الاستثمارات الإيطالية في الإمارات، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرّاجات النارية والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بالإضافة إلى أنشطة خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.

أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في إيطاليا، فهي صناعة السيراميك والخزف وصناعة الألمنيوم وصناعة الأغلفة الخاصة بالمنتجات الغذائية، وتصنيع وصيانة الطائرات، إضافة إلى تشغيل وتنمية المناطق الصناعية والاقتصادية والشحن والتخزين والخدمات الجوية الشاملة والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، فضلاً عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والقطاع المالي والتأمين. ويُعد القطاع السياحي من القطاعات الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث وصل إجمالي عدد الزوار الإيطاليين لدولة الإمارات خلال عام 2023 ما يقرب من 210 ألف زائر، وحوالي 265 ألف زائر في عام 2022، كما تشهد حركة الطيران بين البلدين نمواً مستمراً، حيث وصل عدد الرحلات إلى أكثر من 300 رحلة طيران شهرياً.

وأعلنت «الاتحاد للطيران»، مؤخراً، توسعاً كبيراً في شبكتها إلى الوجهات الإيطالية، مع إضافة رحلة يومية ثالثة إلى ميلان، بدءاً من 1 نوفمبر 2025، لتوفر الرحلات الجديدة خيارات أكثر ومرونة أكبر بين أبوظبي وعاصمة الأناقة الإيطالية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الوجهة.

7 جولات

وتعاونت دولة الإمارات مع إيطاليا بشكل ثنائي لإطلاق عملية روما متعددة الأطراف من خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة في البحر الأبيض المتوسط، مما يتيح لدولة الإمارات وإيطاليا إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى التعاون في مشاريع تنموية في عدد محدد من الدول الأفريقية، وتركز هذه المشاريع بشكل رئيسي علي قطاعات الأمن ومكافحة الاتجار بالبشر والاتصال والاقتصاد والطاقة والاستدامة.

وعقدت دولة الإمارات وإيطاليا 7 جولات من اللجنة الاقتصادية المشتركة وقد عقدت آخر جولة في روما عام 2018، ويعمل الجانبان حالياً على التنسيق لعقد الجولة الثامنة من اللجنة الاقتصادية المشتركة.

منتدى رفيع المستوى

تعقد دولة الإمارات وإيطاليا منتدى أعمال رفيع المستوى، خلال الزيارة الرسمية المقررة في فبراير الجاري 2025، يهدف اﻟﻤﻨﺘﺪى إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، من خلال توفير ﻣﻨﺼﺔ ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ وبناء شراكات تجارية مستدامة.

ولمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي، وتميز إيطاليا في قطاعات، مثل الزراعة والطاقة والأزياء والتصميم والتصنيع المتقدم، سيتيح هذا المنتدى فرصة للشركات لتبادل الخبرات وبناء الشراكات والوصول إلى أسواق جديدة، ستشمل مجالات التركيز الرئيسية الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والسياحة ما يشجع على الابتكار والنمو المشترك، اتساقا مع أهداف التنويع الاقتصادي لكلا البلدين. واستناداً إلى «خطة ماتيي لأفريقيا»، التي أطلقتها إيطاليا، سيعكس هذا المنتدى الرؤية المشتركة لحكومتي دولة الإمارات وإيطاليا بما يؤكد التزام البلدين بتنمية الطاقة المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية.