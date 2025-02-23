بالذكاء الاصطناعي حياتنا أكثر سهولة وإنتاجية

يوسف العربي (أبوظبي)

أصبح الذكاء الاصطناعي رافعة جديدة ومساهماً رئيساً في الارتقاء بمستوى جودة الحياة لمجتمع الإمارات، حسب خبراء ومتخصصين.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهمان في تحسين جودة الحياة بسد فجوات المهارات، وتعزيز التواصل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية والابتكار.

ولفتوا إلى أن التكنولوجيا تسهم في تطوير المدن الذكية لتحسين الحياة الحضرية لجميع أنحاء الإمارات بدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة.

المشهد التعليمي

قال الدكتور محمود موسى، أستاذ مساعد في كلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، جامعة هيريوت وات دبي: إن التعلم الشخصي أصبح حقيقة واقعة، بدلاً من التدريس التقليدي الموجه للجميع. وتوفر الأنظمة التكيفية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، تعليقات في الوقت الفعلي ودروساً مخصصة لتلبية احتياجات الطلاب الفردية. وبحسب بعض التقديرات، ستصل قيمة الذكاء الاصطناعي بقطاع التعليم إلى 20 مليار دولار بحلول 2027.

وتهدف استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى تثقيف أكثر من 100 ألف طالب حول تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

أدوات ذكية

من جانبها، قالت إيسيل بيركان، مديرة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا - بيرسون للتعليم: إن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهمان بدور حيوي في تحسين جودة الحياة، بسد فجوات المهارات، وتعزيز التواصل، حيث يمكن مثلاً للموظفين، تحسين مهاراتهم اللغوية في بيئة العمل أو الحصول على تدريب شخصي، باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

القطاع السياحي

من جانبه، قال الخبير السياحي الدكتور شون لوخرى: إن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً تحويلياً في قطاع الضيافة، لا سيما في الإمارات، حيث يحدد الابتكار والرفاهية تجارب السائحين، وأدى اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى تقديم خدمات سلسة وشخصية، وتعزيز الكفاءة، وتحسين نوعية الحياة للضيوف ومقدمي الخدمات.

ونوه بأن التطبيقات الذكية على الهاتف المتحرك تتيح للضيوف التحكم في إعدادات الغرفة، وطلب الخدمات، وتسجيل الوصول عن بُعد.

وأضاف: من خلال التحليلات الذكية التنبؤية، تقوم الفنادق بتحليل الإقامات السابقة للضيوف، لتقديم خدمات مخصصة أفضل لهم، وتعديل أسعار الغرف ديناميكياً بناءً على الطلب والإشغال، مما يسهم في تحقيق أعلى الربحية للفنادق وأفضل أسعار للضيوف.

التنبؤ بالطلب

قال ماكس أفتيخوف، الرئيس التنفيذي لشركة «يانغو تك»: يساعد الذكاء الاصطناعي تجار التجزئة في التنبؤ بالطلب وإدارة المخزون، مما يضمن توفر المنتجات عند حاجة العملاء إليها.

طفرة

قال خبير التصميم الدكتور ألان لوي توريو لومبوت: إن الذكاء الاصطناعي يشكل جوانب عديدة من الحياة الحديثة، ويحدث طفرة في الصناعات بشكل عام.