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اقتصاد

علي بابا تعتزم استثمار 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي

علي بابا تعتزم استثمار 52 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي
24 فبراير 2025 08:20

 قالت مجموعة علي بابا الصينية القابضة اليوم الاثنين إنها تعتزم استثمار ما لا يقل عن 380 مليار يوان (52.44 مليار دولار) في بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
(الدولار = 7.2470 يوان صيني).


كانت علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، قالت إنها لديها خطط للاستثمار في القطاع خلال الإعلان عن نتائج أعمالها يوم الجمعة لكنها لم تذكر رقماً محدداً حينها.

وأعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 280.15 مليار يوان للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر وهو ما يتجاوز تقديرات المحللين بشكل طفيف.

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وقالت الشركة إن إجمالي مبلغ الاستثمار يتجاوز إنفاق الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على مدار العقد الماضي.

وبدأت الشركة العام الحالي في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي في الصين حيث اجتذبت مستثمرين بصفقات تجارية استراتيجية. وارتفع سهمها بأكثر من 68 بالمئة هذا العام حتى أحدث التداولات.

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
علي بابا
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