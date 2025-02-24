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اقتصاد

دوكاب للمعادن تشارك في معرض إليكراما 2025 بالهند

دوكاب للمعادن تشارك في معرض إليكراما 2025 بالهند
24 فبراير 2025 13:52

نيودلهي (الاتحاد) 
 أعلنت شركة دوكاب للمعادن عن مشاركتها في النسخة الـ16 من معرض إليكراما 2025، المتخصّص في مجال الصناعات الكهربائية الهندية، وتأتي هذه المشاركة في ظل نمو قوي في إيرادات الشركة خلال عام 2024، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 12%، مما يعزّز التوقعات بمواصلة الأداء القوي وتحقيق نمو يصل إلى 15% في عام 2025.
ويعزّز هذا النمو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي توفر مزايا استراتيجية تمكّن دوكاب للمعادن من توسيع حضورها الإقليمي، مستفيدةً من التعريفات الجمركية المخفضة وأطر الأعمال التجارية المتطورة، التي تسهم في تسهيل عملياتها وتعزيز تنافسيتها في السوق.
وقال محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة دوكاب للمعادن: يعكس النمو القوي في إيرادات دوكاب للمعادن مدى قوة وتنوع محفظتنا، التي تضم حلولاً متكاملة لمنتجات النحاس والألمنيوم، وقدرتها على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في دعم قطاعات حيوية مثل التعبئة والتغليف، الرعاية الصحية، وصناعة السيارات وغيرها. 
وأضاف: مع استمرار الشركة في توسيع نطاق حضورها في الأسواق العالمية الرئيسية، فإنها تعزّز مكانتها الريادية في قطاع المعادن، وتواصل دورها المحوري في دفع عجلة التقدم الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم، حيث توفر حلولاً شاملة لقاعدة عملاء تضم 75 سوقاً عبر 7 قارات، حيث تشكّل الصادرات أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات.
واستكمل: يتعزّز التزام شركة دوكاب للمعادن بالسوق الهندية من خلال شهادة مكتب المعايير الهندية (BIS)، مما يضمن امتثال المنتجات للمعايير الهندية في مختلف القطاعات، وتمنح هذه الشهادة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والهند (CEPA)، الإمكانية لشركة دوكاب للمعادن للاستفادة من فرص النمو المهمة في السوق وتعزيز حضورها في المنطقة من خلال تخفيض التعريفات الجمركية وأطر الأعمال التجارية.
وتواصل دوكاب للمعادن، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية سنوياً 300 ألف طن، توسيع حضورها في السوق من خلال العمل على تنويع المحفظة الإنتاجية، وقد ساهم استحواذ الشركة على «جي آي سي ماجنت»، في تنويع محفظة منتجات وخدمات «دوكاب للمعادن»، من خلال إضافة شرائح النحاس والألمنيوم، ما عزّز من مكانة الشركة في القطاعات الصناعية التحويلية بما في ذلك السيارات والتعبئة والتغليف والرعاية الصحية.

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