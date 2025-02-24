الثلاثاء 25 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قنصل الإمارات في شنغهاي: أبوظبي طوّرت منظومة اقتصادية متكاملة

قنصل الإمارات في شنغهاي: أبوظبي طوّرت منظومة اقتصادية متكاملة
24 فبراير 2025 18:01

شنغهاي (وام)
أكد مهند سليمان عبدالله أحمد النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية رائدة، مستفيدة من بيئتها الاقتصادية المتطورة، وبنيتها التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة التي تعزّز من جاذبيتها للمستثمرين العالميين، لا سيما من جمهورية الصين الشعبية.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
محمد بن راشد: تربطنا مع الكويت أخوة ومحبة وتاريخ ومستقبل

وقال النقبي على هامش «منتدى أبوظبي للاستثمار» الذي عقد في مدينة شنغهاي، إن المنتدى شهد اجتماعات ناجحة مع معالي شين جيننغ، عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في جمهورية الصين الشعبية أمين لجنة الحزب في شنغهاي، وسعادة جونغ زينغ، عمدة شنغهاي، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، مؤكداً أن هذه اللقاءات تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وقال إن أبوظبي تمثل اليوم منصة عالمية للأعمال والاستثمار، حيث توفر بيئة أعمال تنافسية تدعمها سياسات حكومية تحفيزية، ما يسهم في استقطاب المزيد من الشركات العالمية الراغبة في التوسع بالمنطقة، مؤكداً أن الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي وشنغهاي تتنامى بشكل مستمر، ونعمل على تعزيز الاستثمارات الثنائية، خاصة في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن أبوظبي نجحت في تطوير منظومة اقتصادية مرنة ومتكاملة، تدعمها بنية تحتية عالمية المستوى، وموانئ ومناطق حرة متطورة مثل مناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي (كيزاد)، التي تقدم تسهيلات استثمارية متكاملة تعزّز من جاذبية الإمارة كوجهة للشركات الصناعية والتجارية الكبرى.
وأشاد بالدور الذي تلعبه الشركات الإماراتية مثل مبادلة للاستثمار في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، مؤكداً أن الشراكات القائمة تعكس الثقة المتبادلة بين المستثمرين الإماراتيين والصينيين، وتفتح المجال لمزيد من المشروعات المشتركة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن المنتدى شهد مشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين من الجانبين، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، مشيداً بالمستوى المتقدم للعلاقات التجارية بين الجانبين، والتي تعكسها المبادرات المشتركة والاستثمارات المتنامية.
وأكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.

الإمارات
آخر الأخبار
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
الرياضة
جيبيسون لاعب بورنموث يختار تمثيل كندا بدلاً من إنجلترا
اليوم 12:36
طحنون بن زايد
علوم الدار
طحنون بن زايد يهنئ الكويت الشقيقة بمناسبة العيد الوطني
اليوم 11:26
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
التعليم والمعرفة
30 عملاً فنياً لاتحاد المصورين العرب في "إكسبوجر 2025"
اليوم 11:25
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تحرير بلاده
اليوم 11:12
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يحصد برونزية «اتحادات كرة القدم»
اليوم 11:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©