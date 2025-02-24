2.2 مليار درهم أرباح «فلاي دبي» خلال 2024

دبي (الاتحاد)

حققت فلاي دبي أرباحاً صافية بلغت 2.5 مليار درهم «674 مليون دولار» قبل الضرائب بنمو بلغ 16% مقارنة بالعام الذي سبقه 2023، و2.2 مليار درهم «611 مليوناً» بعد الضرائب، فيما بلغ إجمالي العائدات 12.8 مليار درهم «3.5 مليار دولار» بنمو بلغ 15% مقارنة بـ11.2 مليار درهم «3 مليارات دولار» في العام 2023.

وتعد هذه النتائج سنوية للسنة المالية 2024، الأعلى في تاريخ الناقلة منذ انطلاقتها قبل 15 عاماً.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي إن الناقلة تواصل التفوق والوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام، فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي والمنطقة، انطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أُسس متينة والتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية والسياحية.

وأضاف سموه أن بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة ولا سيما الوجهات والأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، ساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران وواحدة من أكثر المدن اتصالاً في العالم، وقد أثبتت فلاي دبي تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة والسياحة، وأظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق.

وأوضح سموه أن فلاي دبي تتمتع بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للارتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة ومستدامة، وسياسات تقدمية وبنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح.

ونمت أرباح فلاي دبي التشغيلية قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 15% لتصل إلى 4.1 مليار درهم «1.1» مليار دولار.

وشكّلت تكلفة الوقود 28% من إجمالي تكاليف التشغيل في العام 2024 مقارنة بـ32% في العام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر الوقود، وبلغ إغلاق قيمة النقد والرصيد المصرفي للشركة بما في ذلك مخصصات تسليم الطائرات 4.7 مليار درهم. ونقلت الشركة 15.4 مليون مسافر في العام 2024، بنمو بلغ 11% مقارنة بعام 2023.

وأعادت الناقلة التقييم في خطط تنمية وجهاتها ومراجعة أعداد الرحلات عبر الشبكة للتكيف مع التحديات المستمرة في جداول تسليم الطائرات الجديدة في العام 2024.





