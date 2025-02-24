«أبوظبي العالمي» ينجز ضم جزيرة الريم لنطاقه الجغرافي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي ADGM، نجاحه في استكمال توسيع مساحته الجغرافية لتشمل جزيرة الريم، معززاً مكانته كأحد أكبر المراكز المالية الدولية على مستوى العالم.

ويدعم هذا الإنجاز التزام أبوظبي العالمي ببناء مركز مالي عالمي المستوى يضم ضمن منظومته جزيرة الماريه وجزيرة الريم، ممتداً على مساحة إجمالية قدرها 14.38 مليون متر مربع.

وأدى توسع أبوظبي العالمي إلى جزيرة الريم إلى إضافة ما يقارب 500 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة إلى نطاقه الجغرافي، مما يوفر فرصاً إضافية للشركات الراغبة في الانضمام إلى هذا المركز المالي الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وحقّقت عملية ضم الشركات العاملة في جزيرة الريم إلى منظومة أبوظبي العالمي نجاحاً ملحوظاً، فمنذ الإعلان عن توسع أبوظبي العالمي في أبريل 2023، قامت أكثر من 600 شركة جديدة بتأسيس أعمالها في جزيرة الريم، كما قامت أكثر من 500 شركة تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها بنقل ترخيصها إلى أبوظبي العالمي، مما أضاف ما مجموعه 1100 شركة جديدة إلى قائمة الشركات العاملة ضمن النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.

وتوفر جزيرة الريم مجموعة واسعة وعالمية المستوى من المرافق السكنية والتعليمية والطبية وغيرها من المرافق الحياتية، ومعاً، ستشكل جزيرتا الماريه والريم، اللتان تمثلان النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي، أحد أكثر الأماكن جذباً للعيش والعمل بين المراكز المالية العالمية.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي: يشكل استكمال التوسع الناجح إلى جزيرة الريم محطة مهمة نحو تحقيق رسالتنا ببناء مركز مالي دولي رائد، ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتوفير أطر تنظيمية قوية ومبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للأعمال تقدم فرصاً واعدة للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد معاليه أن ضم جزيرة الريم إلى أبوظبي العالمي يعد شهادة ملموسة على الثقة الراسخة لدى الشركات في المنظومة، ويعكس الحرص على دعم المكانة الاقتصادية لأبوظبي كمقر دولي للأعمال وجهة تنظيمية رائدة، حيث يتماشى هذا التوسع مع الخطط المستقبلية، وسيسهم بلا شك في تعزيز الفرص الاقتصادية ودفع المبادرات الاستراتيجية لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وخلال الفترة الانتقالية، عزّز أبوظبي العالمي تعاونه مع مختلف الجهات المعنية الرئيسية، حيث عقد أكثر من 200 اجتماع مع العملاء، وأجرى 500 زيارة ميدانية وعالج أكثر من 300 استفسار، وأسهمت هذه الجهود الاستباقية في ضمان عملية انتقالية سلسة لجميع الكيانات المتأثرة بالخطوة التوسعية.

وضمن الجهود المستمرة لتعزيز جاذبية منظومة الأعمال، أعلن أبوظبي العالمي عن تخفيض رسوم استصدار وتجديد التراخيص التجارية للشركات غير العاملة في القطاع المالي وشركات التجزئة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025، ما أسهم في تقليص التكاليف بنسبة 50% أو أكثر.