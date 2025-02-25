استقر الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الثلاثاء بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من أن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تتسبب في زيادة التضخم.



وبحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليبلغ 2950.39 دولار للأوقية، بانخفاض نحو ستة دولارات عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2956.15 دولار الذي سجله أمس الاثنين. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2967.40 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.45 دولار للأوقية. ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 966 دولاراً، فيما هبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 936.25 دولار.