«إتش إس بي سي» يطلق أول مركز للتميز في العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك «إتش إس بي سي»، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطلاق مركز للتميز في العين، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وحكومة أبوظبي لتطوير المهارات المحلية ورفع نسبة التوطين في القطاع المالي.

ومن المقرر أن يبدأ مركز التميز عمله بحلول نهاية عام 2025، إذ سيمثل محطة مركزية للأقسام الوظيفية والعمليات الرئيسية للبنك، مثل التحصيل واسترداد الديون، وخدمات العملاء، وتجربة العملاء، مع تقديم التدريب والتطوير اللازمين للمواهب الوطنية الإماراتية في مدينة العين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في العمل ضمن القطاع المالي مع الاستمرار في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

ويتعاون بنك إتش إس بي سي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرنامج «نافس» مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ضمن مبادرات استراتيجية لدعم هدف دولة الإمارات المتمثل في زيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وقال مصطفى رؤوف، رئيس قسم الموارد البشرية، لدى بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدودفي دولة الإمارات إن، المركز الجديد للتميز في مدينة العين لا يقتصر على الاستثمار في البنية التحتية فحسب، بل هو استثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكين الأجيال القادمة.

وقالت موزة عبيد الناصري، المديرة التنفيذية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن هذه المبادرة تتماشى مع جهودنا لتمكين مواطني ومواطنات الإمارات من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.