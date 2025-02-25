الأربعاء 26 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«إتش إس بي سي» يطلق أول مركز للتميز في العين

«إتش إس بي سي» يطلق أول مركز للتميز في العين
25 فبراير 2025 14:53

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك «إتش إس بي سي»، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إطلاق مركز للتميز في العين، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وحكومة أبوظبي لتطوير المهارات المحلية ورفع نسبة التوطين في القطاع المالي.
ومن المقرر أن يبدأ مركز التميز عمله بحلول نهاية عام 2025، إذ سيمثل محطة مركزية للأقسام الوظيفية والعمليات الرئيسية للبنك، مثل التحصيل واسترداد الديون، وخدمات العملاء، وتجربة العملاء، مع تقديم التدريب والتطوير اللازمين للمواهب الوطنية الإماراتية في مدينة العين، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتميز في العمل ضمن القطاع المالي مع الاستمرار في تقديم خدمات استثنائية لعملائنا.
ويتعاون بنك إتش إس بي سي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرنامج «نافس» مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ضمن مبادرات استراتيجية لدعم هدف دولة الإمارات المتمثل في زيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وقال مصطفى رؤوف، رئيس قسم الموارد البشرية، لدى بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدودفي دولة الإمارات إن، المركز الجديد للتميز في مدينة العين لا يقتصر على الاستثمار في البنية التحتية فحسب، بل هو استثمار في تطوير الكفاءات الإماراتية وتمكين الأجيال القادمة.
وقالت موزة عبيد الناصري، المديرة التنفيذية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن هذه المبادرة تتماشى مع جهودنا لتمكين مواطني ومواطنات الإمارات من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
HSBC
آخر الأخبار
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
الرياضة
العطية يتصدر «رالي أبوظبي الصحراوي» بفارق 41 ثانية
اليوم 20:49
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
الرياضة
نصف نهائي كأس رئيس الدولة 2 أبريل
اليوم 20:46
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
علوم الدار
لأول مرة.. موائد إفطار وسحور في ساحة الوصل
اليوم 20:45
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
علوم الدار
حمدان بن محمد يعلن  اكتمال عملية تطوير "اتحاد سات"
اليوم 20:41
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
الرياضة
«الآسيوي» ينفي تغيير نظام «النخبة» و«الأبطال 2»
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©