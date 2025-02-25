«الإمارات دبي الوطني» يعرض الاستحواذ على جميع أسهم «الإمارات الإسلامي»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخطر «الإمارات الإسلامي» إدارة سوق دبي المالي، بتسلمه إشعاراً من قبل بنك الإمارات دبي الوطني يتضمن عرضاً نقدياً إلزامياً للاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لمصرف الإمارات الإسلامي بمبلغ 11.95 درهم مقابل كل سهم، مؤكداً أنه تم عرض الموضوع على مجلس إدارة البنك، وسيتم السير بجميع الإجراءات اللازمة بموجب قرار رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 18 لسنة 2017 بخصوص قواعد الاندماج والاستحواذ لشركات المساهمة العامة.

وأشار «الإمارات الإسلامي» إلى أن مجلس إدارة المصرف أصدر قراراً بالتمرير، بتعيين مستشار مالي للإشراف على الصفقة، وعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة العرض، مؤكداً أنه سيفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص فور وقوعها.

وحسب بيان بنك الإمارات دبي الوطني، فإنه بعد اكتمال العرض يعتزم ممارسة حقة في الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم المصرف المملوكة من جانب حاملي أسهم «الإمارات الإسلامي»، الذين لم يقبلوا العرض من أجل تحقيق نسبة 100% من ملكية جميع الأسهم المصدرة والمدفوعة الخاصة بمصرف الإمارات الإسلامي. وقال إنه بعد التنفيذ الناجح لعملية الاستحواذ الخاصة بالعرض المقدم والاستحواذ على الأسهم، فإن البنك ينوي الاحتفاظ بكل من التسجيل التجاري والاسم التجاري لمصرف الإمارات الإسلامي. كاشفاً أن «الإمارات الإسلامي»، سيستمر في العمل كالمعتاد ويواصل عملياته، ويستبعد حدوث تعطيل أو وقف لأي خط مهم من عمليات المصرف نتيجة للاستحواذ المقترح على الأسهم بموجب العرض، ومنوهاً بأن «الإمارات دبي الوطني» سيبدأ عملية إلغاء إدراج أسهم مصرف الإمارات الإسلامي من سوق دبي المالي، وذلك في الوقت المناسب بعد التنفيذ الناجح للعرض، ورهناً لعملية الاستحواذ الإلزامي، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وفيما يخص تفاصيل الاستحواذ والجدول الزمني المقترح، فإن القيمة الإجمالية للعرض تبلغ 69.88 مليون درهم، وسيتم نشر مستند العرض الإلزامي قبل 27 فبراير 2025، فيما سيتم نشر النشرة الخاصة بالعرض للمساهمين في مصرف الإمارات الإسلامي قبل تاريخ 12 مارس 2025، على أن يكون تاريخ إغلاق العرض يوم 27 مارس، وتحديد تاريخ إعلان قبول العرض واعتباره غير مشروط من جميع الجوانب في اليوم التالي مباشرة يوم 28 مارس. وتقرر أن تتم تسوية المقابل وتقديم نماذج السمسرة في غضون 3 أيام بعد التاريخ غير المشروط، وإرسال إشعارات الاستحواذ الإلزامي إلى جميع المساهمين المتبقيين يوم 31 مارس، ومن ثم انتهاء مدة الاستحواذ الإلزامي يوم 30 مايو، وإعادة تسجيل جميع أسهم مصرف الإمارات الإسلامي المكتسبة باسم العارض في تاريخ لا يتجاوز 6 يونيو 2025.

وأفاد عرض الاستحواذ المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، بأن بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك 5424.45 مليون سهم من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 99.89% من رأسمال المصرف. وذكر أن رأسمال مصرف الإمارات الإسلامي يبلغ 5430.42 مليون درهم، مقسم إلى 5.430 مليار سهم عادي بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم. وأوضح أن تفاصيل الأسهم التي يُقدم العرض بشأنها تبلغ

5.847 مليون سهم، كاشفاً أن «الإمارات دبي الوطني» مقدم العرض لديه رأس المال الكافي لتمويل العرض، وتالياً فهو يؤكد أن الموارد الكافية متاحة ومتوفرة لسداد المقابل النقدي بالكامل، والذي سيتم دفعه لمساهمي مصرف الإمارات الإسلامي نتيجة قبولهم العرض.