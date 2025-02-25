"أبوظبي الأول" يحصل على الموافقة النهائية لإطلاق صناديق "مكافأة نهاية الخدمة"

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات حصوله على الموافقة النهائية من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع لإطلاق خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة.

وبموجب هذه الموافقة باتت خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة متاحة لجميع شركات القطاع الخاص في دولة الإمارات لاستثمار وتنمية مستحقات العاملين في هذه الشركات، بما يتوافق مع النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة الذي أطلقته حكومة الإمارات، حيث انضمت أول شركة إلى النظام بنجاح.

وذكر البنك في بيان له أنه تم إعداد هذه المبادرة لتعزيز الأمن المالي للموظفين على المدى الطويل؛ إذ تساهم في تنسيق عملية إدارة مكافآت نهاية الخدمة.

وأطلق بنك أبوظبي الأول في هذا السياق منصة رقمية تتكامل مع نظام الادخار الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، مما يوفر للشركات والموظفين طريقة لإدارة كل ما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة.

وتعاون بنك أبوظبي الأول مع عدد من الشركات لضمان توفير منصة آمنة وموثوقة، بما في ذلك شركة التقنيات المالية "آيبكس" لإدارة الصناديق؛ وشركة "أوريم" لتطوير المنصة الرقمية؛ و"دويتشه بنك للأوراق المالية" لخدمات حفظ الصناديق.

وتوفر خدمات صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة حالياً خيارين استثماريين لحماية رأس المال وهي صناديق بنك أبوظبي الأول لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال وتستثمر في أدوات سوق المال، وصناديق أبوظبي الأول الإسلامي لمكافأة نهاية الخدمة لحماية رأس المال تستثمر في أدوات سوق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار بنك أبوظبي الأول إلى اعتزامه توسيع خياراته الاستثمارية قريباً عبر تقديم حلول متنوّعة تعتمد على مستويات متعددة من المخاطر وتشمل استراتيجيات تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.