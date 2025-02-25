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اقتصاد

مزايدة لتطوير أسواق تجارية في الشامخة والختم

«مكتب أبوظبي للاستثمار» يخصص 152 مليون درهم لتعزيز إمكانيات منظومة التقنيات الزراعية في إمارة أبوظبي
25 فبراير 2025 16:38

أبوظبي (الاتحاد)
دعا مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، المستثمرين الإماراتيين الذين يملكون شركات مسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى تقديم عروضهم للمشاركة في مزايدة عامة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل أسواق تجارية مدينتي الشامخة والختم بأبوظبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الهادفة، إلى دفع النمو الاقتصادي ودعم المجتمعات المحلية، من خلال توفير مساحات تجارية وخدمات عالية الجودة. 
ويعد المشروعان جزءاً من مبادرة دائرة البلديات والنقل - أبوظبي لتعزيز البنية التحتية التجارية، وتلبية الطلب المتزايد على المرافق التجارية في المدينتين.ويمكن للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في المزايدة الحصول على مستند طلب العروض، ودليل التقديم، واستعراض «خريطة الاستثمار التفاعلية» عبر زيارة بوابة استكشاف الفرص الاستثمارية في أبوظبي على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار.

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