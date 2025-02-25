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اقتصاد

«موديز» تمنح تصنيف (P)Baa3 لبرنامج صكوك «تبريد»

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25 فبراير 2025 16:41

أبوظبي (الاتحاد)
 منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف (P)Baa3 لبرنامج إصدار شهادات الصكوك غير المضمونة المدعومة الخاص بشركة «تبريد صكوك ليمتد»، وهي كيان ذو غرض خاص أنشأته الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) المصنفة  (Baa3مع نظرة مستقرة). وتتمتع النظرة المستقبلية للتصنيف بالاستقرار.
وقالت الوكالة إن التصنيف الائتماني طويل الأجل للمُصدر الخاص بـ«تبريد» يظل عند Baa3، بالإضافة إلى تصنيف أدوات الدين غير المضمونة عند Baa3، وتصنيف شهادات الصكوك غير المضمونة المدعومة الصادرة عن «تبريد صكوك SPC ليمتد» عند Baa3، من دون أي تغيير في النظرة المستقبلية لكلا الكيانين.

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