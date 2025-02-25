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اقتصاد

مكتوم بن محمد يبحث مع وزيرة الاقتصاد البريطانية مستقبل التعاون الثنائي

مكتوم بن محمد يبحث مع وزيرة الاقتصاد البريطانية مستقبل التعاون الثنائي
25 فبراير 2025 19:16

دبي (وام)
استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموّه، اليوم، معالي إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية.
 تم خلال اللقاء استعراض التطور الإيجابي المستمر في علاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في ضوء روابط الصداقة التاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن تعزيز مستقبل التعاون وبما يخدم مصالح الجانبين. 
وأشاد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع المملكة المتحدة، وما تشهده من تقدم في مختلف مساراتها، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين مع كونها الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. 
وتطرّق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مجالات تحفيز الاستثمار وزيادة فرصه، وبناء الأطر المالية المستدامة، والأسواق المالية، والاستفادة من فرص النمو في القطاع المالي من خلال الاهتمام بقطاعات التكنولوجيا المالية والابتكار، وتهيئة الممكنات الداعمة للقطاع الخاص ليكون لمؤسساته دور مؤثر وملموس في مختلف مسارات التعاون الاقتصادي الثنائي. 
حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وصفية الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية - وزارة الاقتصاد.

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