الدولار قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعاً

تراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوى في 11 أسبوعا مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وارتفع الين، الذي يعد ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر مع ضعف معنويات المستثمرين وسط تهديد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة.

واستقر الدولار الكندي بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين مع فرض رسوم إضافية الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 106.17 في التعاملات الآسيوية ليقترب من أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 106.13، وهو أضعف مستوى منذ 10 ديسمبر.

وانخفضت العملة الأميركية من أعلى مستوى لها منذ 12 فبراير شباط إلى 1.4318 دولار كندي في وقت سابق من الجلسة، وخسرت 0.1 بالمئة إلى 1.4302 دولار كندي.

لكن الدولار كان مستقرا أمام البيزو المكسيكي عند 20.46.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0520 دولار ليقترب من أعلى مستوى سجله يوم الإثنين عند 1.0528 دولار، وكانت آخر مرة بلغ فيها هذا المستوى يوم 27 يناير.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2669 دولار ليظل قريبا من أعلى مستوى له في أكثر من شهرين عند 1.2690 دولار والذي سجله يوم الإثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6339 دولار بعد أن أظهرت البيانات في وقت سابق من اليوم أن النمو السنوي في أسعار المستهلكين ظل ثابتا في يناير.

وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 88246 دولارا بعد أن هبطت 5.6 بالمئة أمس الثلاثاء ولامست أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر عند 86003.11 دولار.



