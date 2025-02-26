«أمبروسيا» يستحوذ على 50% من عمليات «ألايد جولد» في مالي بقيمة 500 مليون دولار

تورنتو(الاتحاد)



أعلنت شركة ألايد جولد كوربوريشن الكندية إبرام شراكة استراتيجية مع صندوق «أمبروسيا إنفستمنت هولدنج، الاستثماري، ومقره دولة الإمارات، لدعم خططها التوسعية في قارة أفريقيا. وبموجب الشراكة يستحوذ صندوق «أمبروسيا» على حصة 50% في عمليات «ألايد جولد» للتعدين في مالي، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 500 مليون دولار أميركي، تشمل 250 مليون دولار كدفعة نقدية مقدمة، ومن المقرر توجيه هذه الاستثمارات لتوسيع منجم سادولا التابع لـ«ألايد» في مالي، إضافة إلى تطوير مشروع كورموك في إثيوبيا. وستستفيد هذه الشراكة من الخبرات الإقليمية والوطنية والقارية التي تتمتع بها «أمبروسيا» عبر الإمارات وأفريقيا، ما يعزز قدرات«ألايد» الفنية والتشغيلية، وخبرتها في الأسواق المالية، ومرونتها المالية، واستراتيجيات تخصيص رأس المال لدفع مبادرات النمو، وتحسين العمليات، وتعزيز قيمة المساهمين. ATGC الإماراتية كما تشمل الشراكة تنفيذ نظام طاقة متطور لمنجم ساديوالا، من خلال شركة ATGC الإماراتية المتخصصة في قطاع الانشاءات في الشرق الأوسط، والتي ستوفر مصدر طاقة موثوقاً وفعالاً بيئياً، اعتباراً من يوليو ،2026 وذلك لمدة 12 عاماً، بما في ذلك توليد الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة بتقنيات حديثة. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم «ألايد» بإصدار 46 مليون سهم لمصلحة«أمبروسيا» عبر طرح خاص، ما يمنح الأخيرة نحو 12% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والمتداولة، بسعر 3.40 دولار كندي (حوالي 2.40 دولار أميركي) للسهم الواحد. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة عائدات بقيمة 156.6 مليون دولار كندي (ما يعادل 190.5 مليون دولار أميركي)، سيتم تخصيصها لتمويل توسعة منجم سادولا. كذلك، سيتم توجيه 375 مليون دولار أميركي للاستحواذ على حصة في مشروع مشترك مع «ألايد»لإدارة المنجم، بينما سيتم استثمار 110 ملايين دولار أميركي في شراء حصة 12% من الشركة الأم. خطط توسعية يأتي هذا الاستثمار في إطار خطط «ألايد» لزيادة إنتاج منجم سادولا إلى 400 ألف أوقية سنوياً، إلى جانب بدء تشغيل منجم كورموك للذهب في إثيوبيا بحلول منتصف العام المقبل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 290 ألف أوقية سنوياً خلال السنوات الأربع الأولى من تشغيله.