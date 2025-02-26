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اقتصاد

السعودية تطرح سندات دولية مقومة باليورو بـ 2.25 مليار يورو

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26 فبراير 2025 13:03

الرياض (د ب أ)
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، إتمام طرح سندات دولية مقومة باليورو بلغت قيمتها 2.25 مليار يورو. 
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي في بيان له اليوم، الأربعاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي للسندات المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي. 
وأضاف البيان: «وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى ما يقارب 10 مليارات يورو، لتتجاوز نسبة التغطية الإجمالية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 2.25 مليار يورو (ما يعادل حوالي 8.86 مليار ريال سعودي) المقسم على شريحتين إحداهما خضراء». 
وبلغت الشريحة الخضراء 1.5 مليار يورو(ما يعادل حوالي 5.9 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات تستحق في عام 2032، فيما بلغت الشريحة الأخرى 750 مليون يورو (ما يعادل حوالي 2.96 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنة تستحق في عام 2037.

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