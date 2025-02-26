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اقتصاد

النفط قرب أدنى مستوى في شهرين

النفط يتراجع مع تلقي الدولار دفعة بعد فوز ترامب
26 فبراير 2025 15:24

لندن (رويترز) 
استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في شهرين، اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثرها باتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا، لكنها تلقت بعض الدعم من انخفاض مخزونات الخام الأميركية.
وبحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 73.18 دولار للبرميل. 
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 69.13 دولار للبرميل.وقال خبراء السلع الأولية لدى آي.إن.جي في مذكرة، اليوم الأربعاء، إن آفاق التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا تتزايد، وإن السوق تراقب أيضاً التداعيات المحتملة لصفقة معادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وجاء في المذكرة: «هذا يقربنا خطوة من رفع العقوبات عن روسيا، مما يخفف كثيراً من الضبابية التي تخيم على السوق بشأن الإمدادات».
وقالت مصادر مطلعة لـ «رويترز»، أمس «الثلاثاء»، إن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على شروط مسودة اتفاقية المعادن المهمة لمساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا سريعاً.
وقالت مصادر في السوق، أمس «الثلاثاء»، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام هبطت 640 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم «الأربعاء».
وذكر آي.إن.جي: «إذا أكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ذلك في وقت لاحق من اليوم، فسيكون أول انخفاض في مخزونات النفط الخام الأميركية منذ منتصف يناير».
وتوقع محللون، استطلعت رويترز آراءهم، زيادة مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وتأثرت أسعار النفط أيضاً بمخاوف من أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين، وشركاء تجاريين آخرين، قد تزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.

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