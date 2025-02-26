أسهم أوروبا قرب ذروة قياسية

عواصم (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، اليوم «الأربعاء»، مع ارتفاع المعنويات بالسوق، بفضل اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا على بنود اتفاقية مهمة تتعلق بالمعادن، فضلاً عن الأرباح القوية لشركة البيرة العملاقة «أنهايزر بوش إنبيف».

وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

وتفوق مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا على أقرانه بعدما قفز 0.8 بالمئة.وتنص مسودة اتفاقية المعادن، التي تشكل عنصراً محورياً في مساعي كييف للفوز بدعم واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا بسرعة، على أن الولايات المتحدة تريد أن تكون أوكرانيا «حرة وذات سيادة وآمنة».

وسجلت أغلب المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر «ستوكس 600» مكاسب بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي صعد 1.5 بالمئة.

وقفز سهم شركة «أنهايزر بوش إنبيف» 7.4 بالمئة، بعد أن أعلنت عن أرباح تشغيلية في الربع الرابع أعلى بكثير من توقعات المحللين.

وساهمت قفزة السهم في صعود مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات واحداً بالمئة.

وانخفض سهم شركة «ستيلانتس لصناعة السيارات» أربعة بالمئة، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض صافي الربح السنوي بواقع 70 بالمئة.

وقالت الشركة إنها ستعود إلى نمو الإيرادات وتوليد النقد الإيجابي في عام 2025.وتراجع سهم «دويتشه تيليكوم» 3.6 بالمئة، بعد أن جاءت نتائجها السنوية وتوقعاتها لعام 2025 أقل قليلاً من توقعات المحللين.

وتتجه كل الأنظار إلى إعلان الأرباح ربع السنوية لشركة صناعة الرقائق العملاقة الأميركية «إنفيديا» بعد بدء التداول في وول ستريت، مع توقعات بنتائج مذهلة يمكن أن تطمئن المستثمرين الذين ما زالوا يشككون في الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.