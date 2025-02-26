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اقتصاد

بي.بي تخفض استثماراتها في الطاقة المتجددة لصالح النفط والغاز

محطة وقود تابعة لـ«بي بي»
26 فبراير 2025 19:59

عواصم (رويترز) 
أعلنت شركة بي.بي عن خفض استثماراتها في الطاقة المتجددة، وقالت اليوم الأربعاء إنها ستزيد الإنفاق السنوي على الاستثمارات في النفط والغاز إلى 10 مليارات دولار، في تحول استراتيجي كبير يهدف إلى تعزيز الأرباح وعوائد المساهمين.

وخفضت شركة النفط الكبرى الاستثمار السنوي المخطط له في أعمال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بأكثر من خمسة مليارات دولار من توقعاتها السابقة، إلى ما بين 1.5 مليار دولار وملياري دولار سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوكنيكلوس في بيان «سنعمل على زيادة الاستثمار والإنتاج في عمليات المنبع (التنقيب والاستخراج) للسماح لنا بإنتاج طاقة ذات هامش ربح مرتفع لسنوات قادمة. وسنركز أنشطتنا في عمليات المصب (التكرير والتوزيع والبيع) على الأسواق التي نتمتع فيها بأوضاع متكاملة رائدة».
وتسعى بي.بي الآن إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى ما بين 2.3 و2.5 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 2030.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد الأداء الضعيف لشركات نظيرة، وتعرضت لضغوط إضافية لإجراء تغييرات تحويلية بعد أن امتلكت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت حصة فيها.

 

بي بي
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