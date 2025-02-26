تراجع وتيرة تباطؤ نشاط قطاع التصنيع في النمسا

فيينا (د ب أ)

تراجعت وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في النمسا خلال الشهر الحالي، مع تباطؤ وتيرة تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وبحسب تقرير مؤسسة إس أند بي جلوبال الصادر اليوم الأربعاء ارتفع مؤشر يوني كريديت بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في النمسا خلال فبراير إلى 46.7 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ عامين، مقابل 7ر45 نقطة خلال يناير.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

في الوقت نفسه تراجعت وتيرة انكماش الإنتاج في القطاع إلى أقل مستوياتها منذ مايو من العام الماضي، كما انخفضت الطلبات الجديدة بشكل متواضع وبأقل وتيرة خلال 34 شهراً.

ولم يكن الطلب على الصادرات مواتياً حيث انخفضت تدفق الطلبيات الجديدة من الخارج بوتيرة قوية، وخاصة من أوروبا.

ومع انخفاض الأعمال الجديدة، انخفضت الطلبيات المتراكمة بشكل أكبر، كما انخفض التوظيف في قطاع التصنيع للشهر الثاني والعشرين على التوالي.