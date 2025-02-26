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اقتصاد

شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» ومفوضية بلدية شنغهاي التجارية

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
27 فبراير 2025 02:13

شنغهاي، أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية مع مفوضية بلدية شنغهاي التجارية (SCOFCOM) لتعزيز التعاون المشترك في التجارة والاستثمار عبر مجموعة من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وتم توقيع الاتفاقية خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار» في شنغهاي، بحضور معالي أحمد جاسم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وهوا يوان نائب عمدة مدينة شنغهاي، ووقّعها كل من بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وتشو مينغ، مدير عام مفوضية بلدية شنغهاي التجارية.
وتتماشى الاتفاقية مع مستهدفات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والصين، وستسهم في تكريس مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للاستثمار وبوابة للشركات العالمية الراغبة بالتوسع في المنطقة. ويهدف مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال شراكته مع مفوضية بلدية شنغهاي التجارية، إلى توطيد العلاقات مع إحدى المراكز الاقتصادية الأكثر حيوية على مستوى العالم، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الدولي، بما يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في الإمارة. 
وفي إطار الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك قطاعات الخدمات المالية، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافة، والرعاية الصحية، والسياحة، والشحن، حيث ستعمل هذه الشراكة على توطيد العلاقات بين الدولتين، وتعزيز استضافة الوفود التجارية، وتشجيع التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تواصل أبوظبي ترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مؤكدة مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للمستثمرين والشركات حول العالم، وتشكل شراكتنا مع مفوضية بلدية شنغهاي التجارية تحالفاً استثنائياً بين مركزين اقتصاديين رائدين، والذي بدوره سيمهّد الطريق لفرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي، وتجسّد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الروابط الاقتصادية مع شنغهاي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة للشركات ويدعم النمو المتبادل لكلا البلدين.
بدوره قال تشو مينغ، مدير عام مفوضية بلدية شنغهاي التجارية: «توفر شراكتنا مع أبوظبي منصة مثالية للشركات والمستثمرين من كلا البلدين للوصول إلى أسواق جديدة ودفع عجلة الابتكار».

أبوظبي
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مكتب أبوظبي للاستثمار
أحمد جاسم الزعابي
بدر العلماء
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