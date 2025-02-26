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اقتصاد

«إمستيل» تطلق برنامج تحسين الأصول باستثمارات 625 مليون درهم

«إمستيل» تطلق برنامج تحسين الأصول باستثمارات 625 مليون درهم
27 فبراير 2025 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «إمستيل»، عن إطلاق برنامج تحسين الأصول، وهي مبادرة استراتيجية باستثمارات تبلغ نحو 625 مليون درهم، تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية، واعتماد حلول متطورة لإنتاج الحديد لمواكبة الطلب المتنامي في السوق.
وستركّز المرحلة الأولى من برنامج تحسين الأصول على تطوير مصانع الدرفلة التابعة لمجموعة إمستيل، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية. 
ويتضمن ذلك إدخال جيل جديد من قضبان حديد التسليح عالية القوة، فضلاً عن تقديم منتجات متطورة ذات مقاطع ثقيلة، بما يسهم في توسيع نطاق منتجات إمستيل بشكل كبير لتلبية الاحتياجات المتنامية للسوق.
وتشمل المرحلة الثانية، تركيب خط إنتاج جديد لقضبان الأسلاك بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنوياً، إلى جانب تحديث أنظمة التبريد في مصانع الدرفلة الحالية. 
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: يشهد قطاع الصناعات التحويلية تطورات متسارعة، وتزداد متطلبات مشاريع البنية التحتية تعقيداً، ما يجعل الحديد عالي الجودة عنصراً محورياً في هذه التحولات، ويشكّل الاستثمار المتواصل في حلول الحديد المتقدمة ضرورة ملحّة للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق عالمية تتسم بالتطور السريع، ومن خلال هذا التحسين الاستراتيجي، ترسّخ إمستيل مكانتها في طليعة القطاع، عبر توفير مواد متقدمة تلبي الاحتياجات المتزايدة لقطاع البناء الحديث والطاقة والمشاريع الصناعية.
وأضاف: «لا يقتصر دورنا على تعزيز قدراتنا الإنتاجية، بل نواصل إعادة رسم معايير الصناعة وابتكار حلول متقدمة تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ومن خلال الاستثمار في الابتكار والاستدامة، فإننا نرسّخ من التزامنا بتقديم منتجات حديد بمعايير عالمية».

الإمارات
الحديد
حديد التسليح
سعيد غمران الرميثي
سعيد الرميثي
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