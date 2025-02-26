برعاية عمار بن حميد.. قمة التكنولوجيا الحكومية تعقد في عجمان اليوم

عجمان (وام)

برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تنعقد في عجمان اليوم الخميس قمة التكنولوجيا الحكومية من شركة إي آند الإمارات، بالتعاون مع دائرة عجمان الرقمية، تحت عنوان «البيانات مُمكّناً لخدمات الجيل القادم في عجمان».

وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على دور البيانات المفتوحة وتطبيقات التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية في عجمان.

وسيتم خلال الفعالية، مناقشة أبرز منجزات جهود التحوّل الرقمي وتصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، والإعلان عن الخطوات القادمة ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية والتجربة الشاملة».