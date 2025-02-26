ولي عهد الشارقة يفتتح «المركز الميكانيكي للخليج العربي»

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، معرض ومركز صيانة المركز الميكانيكي للخليج العربي، وكيل مجموعة بي إم دبليو BMW في إمارة الشارقة، وذلك في منطقة الرقعة الحمراء على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتفضّل سموه فور وصوله بقص الشريط التقليدي، وإزاحة الستار عن اللوحة الجدارية، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، ليتجول سموه بعدها في المعرض، حيث اطلع على أحدث إصدارات السيارات التي يوفرها المركز، إلى جانب أبرز الخدمات التي يقدمها للجمهور. ويمتّد معرض ومركز صيانة المركز الميكانيكي للخليج العربي في إمارة الشارقة على مساحة 10 آلاف و881 متراً مربعاً .