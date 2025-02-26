«ألفا داتا» تحدد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي عند 1.50 درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ألفا داتا»، والشركات التابعة لها، عن استكمال آلية البناء السعري الخاصة بالطرح العام الأولي لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح الأولي لشركة «ألفا داتا» عند 1.50 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يرفع حصيلة عوائد الطرح إلى 600 مليون درهم (163 مليون دولار). ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة «ألفا داتا» عند الإدراج إلى حوالي 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار). وتتوقع المجموعة، دفع توزيعات أرباح سنوية للمساهمين قدرها 130 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مما يعني أن عائد الأرباح السنوي، وفقاً للسعر النهائي للسهم، هو 8.7%. من المتوقع، أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في حوالي 11 مارس 2025.

وقال فايز ألعبيني، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى «ألفا داتا»: سعداء بمستويات الإقبال والطلب القوية التي شهدناها من المستثمرين في الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا».