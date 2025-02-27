هبوط أسعار الذهب بفعل صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2912.94 دولار للأوقية بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2927.20 دولار.



واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 964.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 926.03 دولار.