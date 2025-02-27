70 جهة تشارك في ملتقى «مالية الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة خلال فعاليات الملتقى المالي الأول للعام 2025 الذي نظمته أمس الأول في مجمع القرآن الكريم، عدداً من الموضوعات والتقارير والأنظمة المالية، بحضور موظفين من أكثر من 70 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة.

وقالت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية في الشارقة، رئيس فريق الملتقى المالي، إن الملتقى المالي الدوري لموظفي حكومة الشارقة من الجهات الحكومية والمستقلة، يعد منصة مثالية لتعزيز التواصل والتنسيق مع موظفي وفرق عمل الإدارات المالية في هذه الجهات، وتبادل الخبرات والمعارف في المجال المالي، والوقوف على أفضل المبادرات والممارسات في هذا الجانب.

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من الأنظمة المالية التي تطبقها الدائرة، وشرح التطبيقات والإجراءات التي يتم تحديثها وتطويرها في سبيل تحقيق الأهداف المؤسسية، وضمان الاستدامة المالية، والارتقاء بتميز العمليات المالية.

وقدم الخبير المالي ناصر كشواني وبسمة المازمي من مالية الشارقة، عرضاً مميزاً حول برنامج دبلوم المالية العامة التأهيلي الذي يقدمه مركز التدريب المالي التابع للدائرة لموظفي الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، بهدف بناء وتطوير القدرات والخبرات والمهارات المالية لدى الموظفين، ما يساهم في تعزيز الكفاءة المالية داخل المؤسسات الحكومية.

واستعرض الملتقى موضوع ضبط وترشيد النفقات، قدمه كل من أحمد الكندي وعبدالرحمن الياسي، حيث تطرق العرض إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية المالية، وشمل العرض استعراضاً مفصلاً لأحدث الأساليب والتقنيات المتبعة في ترشيد الموارد المالية داخل الجهات الحكومية مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من الميزانيات المتاحة، وتطوير آليات الإشراف المالي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وقدمت مي عبد الله ساحوه، مدير إدارة الحسابات في دائرة المالية المركزية بالشارقة، تعريفاً حول الإقفال الشهري وأهداف هذا الإجراء المالي الدوري، مستعرضةً من خلال شاشات الإقفال في نظام تكامل الجوانب والمعايير الفنية الواجب اتباعها لضمان دقة وسرعة عملية الإقفال، وفق مؤشرات الأداء المعتمدة.

كما قدمت حمدة العوضي عرضاً تعريفياً حول التحديث الخاص الجديد لواجهة تكامل بعد الانتهاء من عملية التطوير والتحسين لها، بحيث أصبحت واجهة إلكترونية تفاعلية على شبكة الإنترنت.