عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 45%



أبوظبي (الاتحاد)

وافقت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين،على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% ما يعادل 0.45 درهم للسهم الواحد، بإجمالي أرباح نقدية قدرها 256.5 مليون درهم، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي ناقش جميع البنود المدرجة على جدول أعماله والموافقة عليها بما فيها الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق نتائج استثنائية خلال عام 2024، مدعومة بأداء قوي في عمليات الاكتتاب والاستثمار، إلى جانب التوسع الإقليمي، لاسيما عقب الاستحواذ الأخير على شركة أليانز السعودي الفرنسي التي تم تغيير اسمها إلى شركة متكاملة للتأمين، نثمّن ثقة مساهمينا المستمرة في مسيرة أعمالنا، ولا شكّ أن توزيع الأرباح النقدية يؤكد التزامنا بتحقيق عائدات مستقرة لاستثماراتهم".

وأضاف: شكل عام 2024 محطة بارزة في مسيرة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، حيث سجلنا أعلى إيرادات تأمين على الإطلاق إلى جانب تحقيق صافي أرباح قياسي، وانسجاماً مع إعلان القيادة الإماراتية لعام 2025 عاماً للمجتمع، نجدد التزامنا بتقديم حلول تأمين متقدمة تسهم في تعزيز التناغم والترابط المجتمعي وترسخ من مبادئ المسؤولية المشتركة والصالح العام.