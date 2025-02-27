1000 شركة صينية مسجلة بـ«دبي للسلع المتعددة» بنمو 17.5%



دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، إبرام شراكتين استراتيجيتين مع كل من مركز بكين لخدمات الابتكار، ومجلس بكين تشاويانغ لتعزيز التجارة الدولية «بكين تشاويانغ».

تم توقيع هاتين الشراكتين خلال النسخة الأولى من سلسلة الجولات الترويجية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» في عام 2025، والتي نظّم مركز دبي للسلع المتعددة فعالياتها في مدينتي بكين وشينزين، حيث أعلن خلالها عن تسجيل نمو سنوي في عدد الشركات الصينية المُسجلة في منطقة أعماله بنسبة 17.5% لتقترب من حاجز الـ1000 شركة.

وبموجب الشراكتين، سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة مع كل من «مركز بكين لخدمات الابتكار» و«مجلس بكين تشاويانغ» ضمن محاور عدة تشمل تعزيز التجارة، وتسهيل الاستثمارات، وتطوير الشراكات الاستراتيجية. وستشمل هاتان الشراكتان تنظيم ندوات تجارية، وجولات ترويجية للاستثمار، وفعاليات للتواصل، بهدف تعزيز أوجه التعاون الدولي العابر للحدود، إلى جانب دعم التجارة الرقمية واعتماد تقنية البلوك تشين لضمان معاملات سلسة وآمنة بين البلدين. كما ستفتح الشراكتان آفاقاً جديدة للشركات في دبي وبكين، من خلال إتاحة فرص استثمارية أوسع نطاقاً، ودخول أسواق جديدة، وتوفير حلول مبسّطة لتأسيس الأعمال.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «مع وصول عدد الشركات الصينية المُسجّلة ضمن مجتمع أعمال مركز دبي للسلع المتعددة إلى نحو 1000 شركة، أصبحت منطقة أعمالنا وجهة مفضلة للشركات الصينية في دبي، ويعكس هذا النمو القوي والمستمر مدى جاذبية منطقتنا الحرة، التي تركز على تقديم خدمات مصممة خصيصاً، ومساحات مكتبية من الطراز العالمي، بجانب منظومة بيئية متطوّرة تدعم تجارة السلع والجيل القادم من التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي و«ويب 3»، ومن خلال توقيع شراكتين استراتيجيتين مع كل من مركز بكين لخدمات الابتكار ومجلس بكين تشاويانغ، فإننا بذلك نخطو خطوة أخرى كبيرة لتعزيز علاقاتنا التجارية المباشرة مع الصين، وهو ما سينشأ عنه زخم كبير، ويفتح آفاقاً أوسع من فرص الأعمال، وبما يؤكد استمرار مركز دبي للسلع المتعددة كشريك مفضل للشركات الصينية على مستوى المنطقة».

ونظّم مركز دبي للسلع المتعددة، بالشراكة مع مؤسسة «ينغتيان غلوبال»، فعاليات جولته الترويجية بمدينتي بكين وشينزين، وهما اثنين من أهم وأبرز المراكز الاقتصادية في الصين، حيث جمعت فعاليات الجولة كوكبة من قادة الأعمال، والمستثمرين، وروّاد الأعمال لاستكشاف فرص التوسع في دبي وخارجها.

وخلال جولة ترويجية، سلّط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الفرص والقيمة التي يقدمها، كما أبرز قدرته على توفير بيئة أعمال مثالية للشركات الصينية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.

واليوم، يضم المركز أكثر من 950 شركة صينية، ما يمثل أكثر من 15% من إجمالي نحو 6000 شركة صينية تباشر أنشطتها وأعمالها في دولة الإمارات.