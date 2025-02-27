152 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة بسوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليتجاوز مستوى 152 مليار درهم، حيث تمكنت 21 شركة من تحقيق صافي ربح (بعد خصم الضريبة) يتجاوز المليار درهم، فيما حققت 43 شركة صافي ربح بعد سداد الضريبة يتجاوز 151.32 مليار درهم.

وحسب رصد أجرته «الاتحاد» فقد تمكنت «العالمية القابضة» من تحقيق أعلى صافي ربح بعد خصم الضريبة عن العام 2024 بلغ 25.7 مليار درهم رغم تراجع صافي الربح على أساس سنوي بنسبة 22%، وتلتها «أدنوك للغاز» بقيمة 18.4 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي 6%، ثم بنك أبوظبي الأول 17.1 مليار درهم بنسبة نمو على أساس سنوي 4%، وتمكنت «ألفا ظبي القابضة» من تحقيق صافي ربح 13.1 مليار درهم بنسبة نمو 2.27%، وتلتها مجموعة «إي آند» التي سجلت أداءً مالياً قياسياً، حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، بنمو نسبته 4.3% على أساس سنوي.

وجاء «بنك أبوظبي التجاري» في المركز السادس محققاً 9.42 مليار درهم بنسبة نمو 15%، وتلاه مجموعة «طاقة» مسجلة 7.26 مليار درهم مقابل صافي ربح 16.8 مليار درهم في العام السابق وبنسبة انخفاض قاربت 57%، ثم «الدار العقارية» (6.5 مليار درهم) بنسبة نمو على أساس سنوي 47%، و «مصرف أبوظبي الإسلامي» بصافي ربح 6.1 مليار درهم بنمو 26%، ثم «أدنوك للحفر» التي حققت نمواً في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 26% إلى 4.77 مليار درهم.

وحلت «بروج» في المركز 11 في قائمة الشركات الأكثر ربحية محققة صافي ربح تجاوز 4.55 مليار درهم بنسبة نمو 24%، وتلتها شركة «إن إم دي سي» التي حققت طفرة في صافي الربح إلى 3.1 مليار درهم بنسبة نمو 44%.

وبلغ صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات» 2.77 مليار درهم بنسبة نمو 22% عن العام السابق، و«أدنوك للتوزيع» ( 2.4 مليار درهم) رغم تراجع الأرباح عن العام السابق بنسبة 7%، في حين حقق «بنك رأس الخيمة الوطني» صافي ربح 2.07 مليار درهم بنمو 16%، وارتفع صافي ربح «بيور هيلث القابضة» إلى 1.7 مليار درهم بنسبة نمو على أساس سنوي 78%، وحققت «إن إم دي سي إنيرجي» صافي ربح بلغ 1.41مليار درهم بنمو 80% عن العام السابق، أما «مدن القابضة» فقد حققت صافي ربح قبل البنود غير المتكررة بلغ 1.4 مليار درهم بنسبة نمو 109%.

وعن الشركات الباقية فقد تمكنت «غذاء القابضة» من تحقيق صافي ربح 978 مليون درهم بنسبة نمو 25.8%، فيما حقق «بنك الفجيرة الوطني صافي ربح 850 مليون درهم بنسبة نمو 17.2%.

واستطاعت شركة «لولو للتجزئة» من تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره 795 مليون درهم بنسبة نمو 12.6%، وحققت «فينكس كروب» صافي ربح 615 مليون درهم بانخفاض بنسبة 19% عن عام 2023.

وأوضح الرصد أن شركة أمريكانا للمطاعم حققت صافي ربح 584 مليون درهم رغم تراجع الربحية بنسبة 38.8% عن العام السابق، وحقق بنك أم القيوين الوطني، ربحية 506 ملايين درهم بنسبة نمو0.7%، أما «دانة غاز» فقد حققت صافي ربح عن العام المالي 2024 بلغ 533 مليون درهم بانخفاض 9% عن العام السابق الذي حققت فيه صافي ربح 586 مليون درهم، وتمكنت شركة «إي إس جي ستاليونز» من تحقيق صافي ربح 436 مليون درهم بنمو 160%، وبلغ صافي ربح «إمستيل» نحو 392 مليون درهم منخفضاً بنسبة 35% عن العام الماضي.



نتائج قياسية

نجحت «مجموعة موانئ أبوظبي» في تحقيق نتائج سنوية قياسية محققة صافي ربح 1.33 مليار درهم بنسبة نمو 24%، وانطبق الأمر ذاته على شركة «طيران أبوظبي» التي جاءت في المركز 20 ضمن قائمة الشركات التي حققت صافي أرباح (بعد الضريبة) تتجاوز المليار درهم وتحديداً 1.29 مليار درهم بعد تحولها من الخسارة بمقدار 172.27 مليون درهم في العام السابق إلى الربحية، وجاء «مصرف الشارقة الإسلامي» في المركز 21 بعد أن حقق صافي ربح 1.047 مليار درهم بنسبة نمو 24.5%.



نمو الأرباح

تحول «بنك الشارقة» من الخسارة إلى صافي ربح 385 مليون درهم، وحققت «برجيل» صافي ربح 360 مليون درهم بانخفاض 29%، في حين نما صافي ربح «مجموعة أغذية» بنسبة 7.4% إلى 322 مليون درهم، وتمكن «البنك العربي المتحد» من تحقيق صافي ربح 301 مليون درهم، بنمو بنسبة 18% على أساس سنوي، أما «رأس الخيمة العقارية» فحققت (281 مليون درهم) بنسبة نمو 39%، وتلتها «منازل» بقيمة (284 مليون درهم) ثم «مجموعة E7» التي سجلت صافي ربح سنوي (233 مليون درهم).

وسجل «البنك التجاري الدولي» صافي ربح 202 مليون درهم بنسبة نمو جاوزت 18.2%، وتمكنت مجموعة «ملتيبلاى» من تحقيق صافي ربح سنوي 189 مليون درهم، وبلغ صافي ربح «مجموعة آرام» نحو 166 مليون درهم، بنسبة نمو 280%، في حين حققت «فيرتيغلوب» نحو 159 مليون درهم، يليها «إيبيكس للاستثمار» بنحو 76 مليون درهم، في حين بلغ صافي ربح «إيزي ليس» نحو 43 مليون درهم بنمو على أساس سنوي 18.6%.