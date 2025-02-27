«أبوظبي للاستثمار» يوقع اتفاقية مع «تيم» الإيطالية لتأسيس مقرها الإقليمي بالإمارة



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية «تيم - TIM» الرائدة في مجال الاتصالات والتقنيات، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي.

تأتي الاتفاقية - التي تم توقعيها خلال «زيارة دولة» التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإيطاليا مؤخرا - في إطار توجه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتكريس مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.

وقام كل من راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ممثلًا عن مكتب أبوظبي للاستثمار، وبييترو لابريولا الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الإيطالية (تيم) بتبادل الاتفاقية خلال «منتدى الأعمال الإيطالي الإماراتي» في روما.

وسيساهم المقر الإقليمي لمجموعة (تيم) في أبوظبي في نشر خبراتها في مجال الاتصالات الآمنة وتطبيقات إنترنت الأشياء بما يدعم جهود الإمارة في تعزيز الإنتاجية الصناعية والبنية التحتية الرقمية.

وفي إطار الاتفاقية، تبحث الشركة فرص تطوير الحلول المتقدمة في مجال التقنيات السيبرانية والاتصالات المتقدمة لتعزيز أمان وكفاءة الشبكات العامة والخاصة، إضافة إلى توظيف تقنيات الاتصالات والانترنت المتقدمة لدعم طرح مشاريع شبكات الجيل الخامس والسادس بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وتتضمن الاتفاقية قيام مجموعة (تيم) بتأسيس مركز للتميز في أبوظبي، والمتخصص بتقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وسيعمل المركز على تعزيز الابتكار في عدد من المجالات، بما في ذلك، المدن والمنازل الذكية، وأنظمة الطاقة الذكية. وستبحث الشركة الإيطالية إمكانية تطوير منشأة لتقديم خدمات الحوسبة المتقدمة، بما يعزز قدرات معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة وبما يدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والمنصات الترفيهية الرقمية المعتمدة على الحلول التقنية المتقدمة. وسيعمل المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي منصة استراتيجية للإشراف على عمليات الشركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند.

تهدف مجموعة (تيم) من خلال هذه المبادرة إلى الاضطلاع بدور محوري في تعزيز المنظومة الرقمية لإمارة أبوظبي، وذلك عبر التعاون مع الجامعات والمستثمرين وشركات التكنولوجيا لدعم جهود البحث والتطوير، وتحفيز الابتكار والملكية الفكرية، وتطوير المواهب في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

تأتي الاتفاقية ضمن جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الأوسع لتطوير شراكات هادفة مع الشركات العالمية الرئيسية، مما يدعم تحقيق أهداف الإمارة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ويدفع جهود النمو الاقتصادي المستدام.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يهدف تعاوننا مع مجموعة الاتصالات الإيطالية (تيم) إلى تعزيز التطبيقات التكنولوجيا المتقدمة بما يدعم جهودنا لتطوير الصناعات المستقبلية والقطاعات الاستراتيجية، وبناء منظومات مبتكرة للأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة بدفع النمو والتنويع الاقتصادي، ويعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار والابتكار.

من جهته، قال بييترو لابريولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة (تيم) إن أبوظبي تمتلك أسرع شبكة إنترنت على مستوى العالم، وبفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة والتزامها بالابتكار، تعتبر الإمارة وجهة مثالية لتنفيذ خططنا التوسعية الطموحة في المنطقة والتعاون مع شركائنا بتطوير مشاريع تنموية رائدة وسنتمكن من خلال تعاوننا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من تقديم حلول رقمية وخدمات اتصالات متقدمة بما يوفر فرصاً واعد للشركات والجهات الحكومية على حد سواء.