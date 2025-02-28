الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 3 أشهر

انخفض الذهب اليوم الجمعة، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات أميركية مهمة مرتبطة بالتضخم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2874.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش.

ويكون الذهب بذلك منخفضاً اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر نزول أسبوعي له منذ نوفمبر 2024، ويتجه نحو أول انخفاض أسبوعي له بعد ثمانية ارتفاعات متتالية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2886.80 دولار.

الاتحادي، والمقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.37 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.95 دولار وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 920.34 دولار.