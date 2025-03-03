ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة.. قمة فوربس50/30 تستضيف نُخبة من المتحدثين الرئيسيين

بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة العالمي، تعود قمة فوربس إلى أبوظبي في نسختها الرابعة خلال الفترة بين 5 و8 مارس 2025.

تُحفز القمة في عامها الرابع على التغيير، موفرة فرصة لعرض التجارب النسائية الملهمة، وتشجيع التواصل بين الأجيال، إلى جانب تقديم إرشادات ورؤى لتمكين المرأة على مستوى العالم. وتستقطب قمة فوربس 50/30 نخبة من أبرز القيادات النسائية ورائدات الأعمال من حول العالم، ممَّن أُدرِجن على قائمتي فوربس لأهم 30 امرأة تحت سن 30 وأهم 50 امرأة فوق سن 50، سعياً إلى تشكيل تحالفات تغير المشهد العالمي.





تشمل قائمة المتحدثات في القمة:

- فريدا بينتو، ممثلة وناشطة

- ديبيكا بادوكون، ممثلة ومنتجة ورائدة أعمال وفاعلة خير

- أليكسيس أوهانيان، المؤسس المشارك لمنصة «ريديت» والشريك العام لشركة «سيفن سيفن سيكس

- مارساي مارتن، ممثلة ومغنية ومنتجة ورائدة أعمال

- إليزا برونو، الرئيس التنفيذي لشركة ليفل شوز

- شيريل لي رالف، ممثلة وناشطة

- ميسي أندروز، نائب رئيس سي-بيم ورئيسة الكوادر البشرية والسياسات والإجراءات

- ألكا جوشي، مؤلفة الكتب الأكثر مبيعًا على مستوى العالم

- ريما الجفالي، سائقة سباقات محترفة ومؤسسة فريق "ثيبا موتورسبورت"

- يسرى مارديني، سباحة أولمبية وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

- لينسي أداريو، مصورة صحفية

- تريني وودال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة تريني لندن

- نجلاء عماد، لاعبة تنس الطاولة بارالمبية الحائزة على الميدالية الذهبية

- ثاير لافييل، المدير الإداري، مجموعة واسرمان

- سادي لينكولن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، مؤسسة Barre3

- شيريز كلارك سواريس، المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة HarbourView Equity Partners

- أنجيلا تابيري، عالمة رياضيات ومؤسسة Femafricmaths

- كريسيل ليم، المؤسس والمدير الإبداعي، PHLUR

- ليندا راما، خبيرة اقتصادية ألبانية، محامية، زوجة رئيس الوزراء الألباني

- لوسي جوف، مؤسسة، ليما

- أفانتيكا داينج، الشريك المؤسس، Plum Alley Ventures Company

- مويرا فوربس، رئيسة وناشرة، فوربس وومن ونائبة الرئيس التنفيذي، فوربس

- ماجي ماكغراث، محررة مجلة فوربس وومن وكبيرة محررين، فوربس

- ميكا بريجينسكي، مؤسسة وصاحبة رؤية منصة «قدر قيمتك»، والمشاركة في استضافة برنامج «Morning Joe» على قناة «MSNBC»، ورئيسة قمة فوربس 30/50

- هوما عابدين، المؤلفة والمشاركة في برامج عدة على قناة «MSNBC»

وتحتضن القمة مجموعة من المتحدثات، المعروفات بمساهماتهن الكبيرة في مجالات: الثقافة، وريادة الأعمال، والرياضة، والموسيقى، ودعم قضايا المرأة. وتقدم منصة للمتحدثين لمشاركة الأفكار والخبرات ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات على المسرح إلى جانب مجموعة من اللقاءات والمنتديات وورش العمل التي ستوفر للحاضرين القدرة على مشاركة أصواتهم والمشاركة بنشاط في تبادل المعرفة حول مواضيع بما في ذلك القيادة المؤسسية وريادة الأعمال، والاستثمار والاقتصاد الإبداعي والتأثير.



وتنعقد فعاليات القمة في عدد من الوجهات الرائعة بالعاصمة الإماراتية، بما في ذلك جولات سياحية مختلفة في أنحاء أبوظبي، وحفل صحراوي في الوثبة، وحفل توزيع جوائز اليوم العالمي للمرأة في متحف اللوفر أبوظبي، ما يمنح المشاركات فرصة استثنائية لاستكشاف التجارب الثقافية والسياحية والترفيهية الملهمة في أبوظبي.

وتترأس الفعاليات ميكا بريجينسكي، مؤسسة وصاحبة رؤية منصة «قدر قيمتك»، والمشاركة في استضافة برنامج "Morning Joe" على قناة «MSNBC»، وهوما عابدين، المؤلفة والمشاركة في برامج عدة على قناة "MSNBC"، وماجي ماكغراث، محررة مجلة "فوربس وومن"، وهوما عابدين، المؤلفة والمشاركة في برامج عدة على قناة "MSNBC".

وتحتفي القمة التي تُقام بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لجميع النساء، سعياً إلى رفع معنوياتهن وتحفيزهم على تقديم المزيد.

تُنظم شركة سيسكو قمة فوربس 30/50 بدعم ورعاية منتجع وفلل السعديات روتانا، وحياكم في أبوظبي الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي هي الشريك المضيف.

لمزيد من المعلومات حول قمة فوربس 30/50 لعام 2025، اضغط هنا.

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